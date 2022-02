Anoche, en el último partido de esta doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, Ecuador igualó 1-1 como visitante frente a Perú y no pudo sellar su boleto al Mundial de Qatar 2022, aunque sí se aseguró, como mínimo, un lugar en el repechaje con una Selección asiática. Los dirigidos por Gustavo Alfaro ganaban desde los 2 minutos (gol de Michael Estrada) como visitantes, pero a los 24 del segundo tiempo, Edison Flores igualó para el combinado que dirige Ricardo Gareca, que se mantiene en la pelea por la clasificación directa. En ese sentido, Uruguay dio un gran paso en esta doble fecha: después de la victoria en Paraguay, ayer goleó 4-1 a Venezuela y quedó en el cuarto puesto, sabiendo que si en la próxima fecha le gana a Perú como local es casi segura su clasificación (y también sellaría la de Ecuador). Ayer, además, Chile se mantuvo con vida al ganarle 3-2 a Bolivia como visitante, mientras Brasil goleó 4-0 a la Paraguay de Guillermo Barros Schelotto. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Brasil, 39 puntos; 2) Argentina, 35 puntos; 3) Ecuador, 25 puntos; 4) Uruguay, 22 puntos; 5) Perú, 21 puntos; 6) Chile, 19 puntos; 7) Colombia, 17 puntos; 8) Bolivia, 15 puntos; 9) Paraguay, 13 puntos; y 10) Venezuela, 10 puntos. En la próxima fecha, el jueves 24 de marzo, jugarán: Uruguay vs Perú, Colombia vs Bolivia, Brasil vs Chile, Paraguay vs Ecuador y Argentina vs Venezuela. El cierre de la Eliminatoria será el martes 29 con los duelos Perú vs Paraguay, Venezuela vs Colombia, Bolivia vs Brasil, Chile vs Uruguay y Ecuador vs Argentina