JULIÁN ES CIUDADANO

Manchester City hizo oficial la adquisición del delantero Julián Álvarez, quien seguirá en River Plate, al menos, hasta mediados de año (y con posibilidades de continuar hasta diciembre). La operación, según se informó, dejará alrededor de 20 millones de dólares en las arcas del Millonario; una cifra que podría incrementarse si se cumplen luego una serie de objetivos establecidos en el acuerdo. Álvarez, quien cumplió 22 años esta semana (los celebró en la concentración de la Selección Argentina), fue la gran figura del semestre pasado, sumando 18 conquistas en el título obtenido por River en la Liga Profesional y ya es un miembro estable del combinado nacional que dirige Lionel Scaloni.

MILLONES Y POL

El uruguayo Rodrigo Bentancur fue vendido por Juventus de Italia al Tottenham de Inglaterra en una operación de 25 millones de euros que le dejará alrededor de 7 millones de dólares a Boca Juniors, que tenía un 30% de los derechos del jugador de 25 años. La buena noticia se suma a la incorporación de Guillermo "Pol" Fernández, quien ya se entrena a las órdenes del cuerpo técnico que encabeza Sebastián Battaglia. Es el tercer refuerzo Xeneize, que anteriormente había fichado a Darío Benedetto y Nicolás Figal.

LO CELSO, AL VILLARREAL

Mientras Rodrigo Bentancur pasó al Tottenham, el argentino Giovani Lo Celso deja el club inglés y se incorpora al Villarreal de España, donde será compañero de sus compatriotas Gerónimo Rulli y Juan Foyth. El rosarino, que busca rodaje para llegar de la mejor manera al Mundial de Qatar, había quedado relegado en el club inglés tras la llegada del DT Antonio Conte. En cambio, en el Submarino Amarillo se reencontrará con Unai Emery, con quien mostró un gran nivel cuando coincidieron en PSG.

PSG ELIMINADO

Con Lionel Messi y Mauro Icardi como titulares y con el ingreso de Leandro Paredes en el segundo tiempo, Paris Saint Germain igualó 0-0 con Niza por la Copa de Francia y quedó eliminado a la postre al perder 6-5 en la definición por penales (Messi convirtió, Paredes falló). Esta frustración volvió a poner al DT Mauricio Pocchettino en el centro de las críticas y reavivó los rumores sobre la posible llegada de Zinedine Zidane al banco del PSG.

COREA CLASIFICADO

Con su victoria 2-0 sobre Siria de ayer, Corea del Sur se clasificó al Mundial de Qatar 2022. Junto a Irán dominó el Grupo A de las Eliminatorias Asiáticas y, ahora, ambos ya tienen su boleto asegurado. En cambio, en el Grupo B está todo abierto todavía, dado que Japón le ganó 2-0 a Arabia Saudita. En cambio, Australia perdió terreno al igualar 1-1 con China. A falta de dos fechas para el final, Arabia Saudita suma 19 puntos; Japón tiene 18; y Australia, 15 (los oceánicos juegan con Arabia y Japón en las últimas dos jornadas). Los dos mejores clasificarán a Qatar.

COPA AFRICANA

Hoy se disputará la primera semifinal de la Copa Africana de Naciones: Senegal se enfrenta con Burkina Faso desde las 16.00 horas. La otra llave se decidirá mañana, con el duelo entre el local Camerún y Egipto (16.00). Y mientras se define el torneo continental, ya fueron sorteadas las cinco series que determinarán los cinco clasificados al Mundial: Egipto vs Senegal, Camerún vs Argelia, Nigeria vs Ghana, República Democrática del Congo vs Marruecos y Túnez vs Mali (los partidos de ida se jugarán el 21 de marzo y las revanchas, el 29).