Se dictó conciliación obligatoria en el conflicto entre Petroleros y Axion

La decisión fue del Ministerio de Trabajo de Nación, que convocó a las partes a una audiencia para el lunes. Con esta medida, se retrotrae la situación al día anterior al inicio del conflicto. El Ministerio de Trabajo de la Nación dictaminó ayer la conciliación obligatoria para el conflicto que están transitando actualmente el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Campana y la empresa Axion. La decisión ministerial fue conocida ayer por la mañana, mientras trabajadores de la refinería se manifestaban frente a uno de los portones de acceso a la planta, en el marco de la medida de fuerza que habían comenzado el martes a las 21.00 horas. Con esta conciliación obligatoria se retrotrae la situación al día anterior al inicio del conflicto (denunciado por el gremio el lunes en la Delegación Regional), por lo que los trabajadores que habían sido pasados a "disponibilidad" por la empresa tras negarse a cumplir con jornadas de 12 horas durante la parada programada retomaron sus tareas habituales en sus respectivos puestos. El conflicto se disparó a partir de la negativa de un grupo de trabajadores de cumplir con jornadas de 12 horas durante la parada programada bajo las condiciones actuales. Así, el punto para destrabarlo, según explicaron desde el gremio, es la renovación del convenio colectivo de empresa, el cual lleva "tres años vencido", enfatizaron. "Esa discusión se va a desarrollar en el marco de la conciliación obligatoria. Nosotros no estamos obligados a realizar horas extras y lo vamos a refrendar en la audiencia convocada para el lunes por el Ministerio de Nación. La empresa sabe cuáles son las peticiones de los trabajadores y de este sindicato. Entiendo que deben estar trabajando para poder solucionar este tema", remarcó ayer Daniel Ibarra, Secretario Adjunto del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Campana. "Si la empresa no atiende esos requerimientos, realizaremos la parada programada en ocho horas diarias y quizás, en vez de completarla en dos meses, se demore más de lo planificado. Pero nosotros no tenemos obligación de hacer jornadas de doce horas", cerró Ibarra. En la continuidad de este conflicto, los trabajadores petroleros de refinería retomarán este jueves por la tarde la Asamblea Extraordinaria (están en sesión permanente) con un nuevo encuentro en el Camping Islas Malvinas, teniendo en cuenta que el próximo lunes habrá audiencia (será virtual) con la empresa en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación.

LOS PETROLEROS SE NOTIFICARON DE LA DISPOSICIÓN MINISTERIAL MIENTRAS SE MANIFESTABAN FRENTE A UNO DE LOS PORTONES DE ACCESO A PLANTA.





DURANTE LA MANIFESTACIÓN DE LOS TRABAJADORES, LOS CAMIONES QUE LLEGABAN A REFINERÍA NO PUDIERON INGRESAR.





LOS TRABAJADORES HABÍAN COMENZADO EL MARTES A LA NOCHE UNA MEDIDA DE FUERZA.