Nueva Costanera: piden respetar los estacionamientos habilitados

El renovado espacio público está señalizado en toda su extensión para informar los lugares permitidos para estacionar. Personal municipal reccore a diario la zona y, en caso de no cumplir con ello, labra las correspondientes actas de infracción. Desde la Dirección de Tránsito y Transporte del Municipio solicitan a los vecinos respetar y utilizar los estacionamientos habilitados en la Nueva Costanera, tanto en el sector de la cuchara de acería, Prefectura Naval, como al costado de la calle Senador Oscar Sala. En toda la zona, personal municipal colocó la cartelería señalética correspondiente para informar el sector de estacionamiento destinado exclusivamente a motos, autos y vehículos de personas con discapacidad, como así también los lugares donde no está permitido. Por ello, se les solicita a los vecinos que respeten las zonas delimitadas que indican la prohibición de estacionar o detenerse. Personal municipal recorre a diario la zona y, en caso de encontrar vehículos que no cumplen, labra las correspondientes actas de infracción.

