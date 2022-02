Al menos 20 muertos y 74 internados en el Conurbano por consumir droga envenenada

La cocaína adulterada habría salido del mismo barrio de la zona de Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero, donde se realizaron allanamientos. También hay víctimas de San Martín y Hurlingham. La Provincia emitió una alerta epidemiológica. Al menos 20 personas murieron en las últimas horas, mientras que otras 74 se encuentran internadas en grave estado (18 con respiración asistida) tras consumir cocaína adulterada que habría sido vendida en un barrio de Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero. Según se informó oficialmente sobre las primeras 17 víctimas, seis personas fallecieron en el hospital de Hurlingham, dos en el de Tres de Febrero y dos en el Castex, mientras que tres murieron en sus domicilios del partido de Hurlingham y otras tres en el de San Martin. En una actualización difundida sobre las 23.00 por el gobierno bonaerense, se sumaron otros tres fallecimientos y el listado de muertes creció a 20. CRONOLOGÍA La primera información sobre esta situación trascendió de fuentes policiales, que revelaron la muerte de cuatro personas por "intoxicación de cocaína". Poco después, en horas de la mañana, la Fiscalía de San Martín advirtió de lo que estaba ocurriendo y agregó otros tres fallecimientos a la lista. "Se pone en conocimiento de la población en general que se ha determinado que circula una sustancia comercializada como cocaína de altísima toxicidad. Se han producido a la fecha 7 fallecimientos y al menos una docena de internaciones de altisima complejidad por las secuelas de su consumo. Se comunica dicha información a la población en general con el fin de que adopten comportamientos positivos con el fin de protegerse a sí mismos y cuidar de su salud", señaló en un comunicado. Más tarde, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, advirtió que quienes compraron cocaína en estas últimas 24 horas "tienen que descartarla" porque existe el riesgo de que haya sido adulterada. Finalmente, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires emitió una alerta epidemiológica por la cocaína adulterada. Según se explicó, la alerta es consecuencia de la "identificación de casos con signos de shock, depresión del sensorio, dificultad respiratoria, excitación psicomotriz, y que presentan antecedentes de consumo reciente de cocaína en establecimientos de salud de los municipios de Hurlingham, San Martín, Tres de Febrero, Morón, Tigre, Ituzaingó y General Rodríguez". El comunicado del ministerio agregaba: "En la admisión de los servicios de guardia se continúa registrando el ingreso de personas en grave estado. Asimismo, el sistema de emergencias está ingresando personas a diferentes establecimientos de salud, ocasionando una constante ampliación de la cifra de personas hospitalizadas". Antes, también se habían conocido testimonios de familiares de víctimas de esta intoxicación: "Mi hijo está muy mal, estamos esperando. Está en terapia intensiva, con respirador y no me permiten verlo. Está estable, pero no hay otra cosa que esperar", señaló una mujer llamada Beatriz en diálogo con Todo Noticias (TN). "Lo encontré en la cocina, fui a apagar la luz y estaba tirado en el piso, no podía hablar. Fue terrible", relató. Por su parte, Marcela, madre de otro joven que consumió la droga adulterada, habló con Crónica y contó el caso de su hijo: "Terminó internado e intubado igual que un amigo de él. Estuvieron dos días en coma, los vecinos lo encontraron tirado en la calle. Estaba todo doblado, todo morado. Atrás de ellos entraron doce más". LA INVESTIGACIÓN A partir de testimonios obtenidos, los investigadores establecieron la hipótesis que la cocaína adulterada salió de la Villa Puerta 8, del barrio Churruca, en la localidad de Loma Hermosa, partido de Tres Febrero. Allí, con la presencia de Berni, se realizaron una serie de allanamientos que permitieron secuestrar 400 envoltorios de cocaína (coincidirían con uno presentado por un familiar de una víctima) y otros 200 de marihuana, al tiempo que se detuvo a 10 personas Y mientras se aguardan los resultados de las autopsias y las pericias ordenadas, el fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, sostuvo que la cocaína debió haber sido adulterada "intencionalmente" porque "no parece ser un error en el procesamiento del material". "Esto es excepcional, no tenemos ningún antecedente, lo cual lleva a pensar que la sustancia que sea ha sido incluida intencionalmente. No es un error en el procesamiento del material, o no parece serlo porque todavía las pericias no están", remarcó quien lleva la investigación del caso. Lapargo aclaró que todavía se desconoce con qué sustancia fue modificada la droga porque faltan los resultados de la "pericia toxicológica". A su vez, explicó que todavía "no hay autopsias terminadas", que las causas de las muertes de las víctimas fueron "intoxicaciones muy severas", que parecen ser "veneno". "Tenemos un testimonio de una persona que estaba en un grupo consumiendo que dijo que él consumió una cantidad pequeña, se sintió mal y no consumió más. Que con él había otras personas que siguieron consumiendo y fallecieron tres de ellos", agregó en declaraciones al canal TN. El fiscal alertó que es un "hecho gravísimo" para la salud pública y que la investigación que lleva adelante es "muy particular" porque nunca antes ocurrió en la Argentina. "En nuestro medio esto no sucedió nunca. Es conjetural pensar que es un ajuste narco. Esto es excepcional, no sucede habitualmente como para comparar con otro caso. Hay que poner en conocimiento a la población. Hoy debe haber mucha gente que tenga una bolista y que pensaba consumirla en las próximas horas y la cantidad de internados nos hacer ver que lo más importante es frenar este proceso, este riesgo altísimo", finalizó.

