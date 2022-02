Efemérides del día de la fecha, 3 de Febrero

DÍA INTERNACIONAL DEL ABOGADO

En esta jornada se homenajea a todos los abogados por su compromiso y dedicación diaria para arribar a un mundo más justo. A nivel nacional, esta celebración, establecida por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) en el año 1958, se festeja el 29 de agosto. Dicha fecha fue elegida para conmemorar el nacimiento de Juan Bautista Alberdi, autor de "Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina", obra que fue la base de la Constitución de 1853.

FALLECE ALBA SOLÍS

Ángela Herminia Lamberti nació el 18 de octubre del año 1927 en Floresta, Buenos Aires. Tenía 4 años cuando debutó en la Pandilla Marilyn, donde interpretó temas musicales y participó en un radioteatro, y después actuó en las Matinés de Juan Manuel: "No elegí mi camino, sino que las cosas se fueron dando naturalmente tal cual eran". Con el tiempo, estudió con la cantante lírica María Naftri y, en el año 1945, cantó en Radio Mitre. Posteriormente, Solís logró el segundo puesto en el concurso "Buscando la voz del tango", organizado por Radio Splendid, y quedó en el elenco estable de la emisora. Además, actuó en reiteradas ocasiones en Radio El Mundo y Radio Belgrano. "Me gustan los tangos que dicen algo; me gusta lo que me emociona. Si uno no se emociona, no le da nada al otro".

En lo que respecta al teatro, Solís y Tito Lusiardo fueron un dúo exitoso que deleitó a los espectadores; a su vez, actuó en "Tangolandia" (1957), "Yo te canto, Buenos Aires" (1959), "Buenos Aires canta al mundo" (1966) y "Tango Argentino" (1986). En cuanto al cine, actuó en "De turno con la muerte" (1951), "Tres citas con el destino" (1954), "Estrellas de Buenos Aires" (1956) y "La cigarra está que arde" (1967).

Falleció en el año 2016 en Buenos Aires.

"GOD´S PLAN" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100"

Un día como hoy en el año 2018, el sencillo "God´s Plan" de Drake destronaba a "Havana" de Camila Cabello con Young Thug del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "Scorpion" (2018) y compuesto por el rapero canadiense junto a Matthew Samuels y Noah Shebib, la canción ganó un Premio Grammy en la categoría "Mejor canción de rap": "Nunca podría haberte dicho, una semana antes, que ´God´s Plan´ era mi single e iba a ser la canción más grande de mi carrera".