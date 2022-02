Dra. Berenice López Costanza

La cirugía laparoscópica ginecológica, conocida comúnmente como laparoscopia, es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva ya que permite intervenir a la paciente sin tener que abrir el abdomen, practicando sólo pequeñas incisiones. La laparoscopía ginecológica se utiliza tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. ¿Qué procedimientos ginecológicos se pueden realizar por laparoscopía? En la actualidad, prácticamente todas las cirugías abdominales ginecológicas son pasibles de ser realizadas por cirugía laparoscopía: - Una masa pélvica anormal o un quiste ovárico - Cáncer (ovárico, endometrial o cervical) - Dolor pélvico prolongado, o cuadros agudos que requieren resolución de urgencia - Embarazo ectópico - Endometriosis - Dificultad para quedar embarazada (esterilidad) - Extirpar el útero (histerectomía) - Extirpar miomas uterinos (miomectomía) - Ligadura de trompas ¿En qué consiste esta técnica? Básicamente el procedimiento consiste en inyectar dióxido de carbono para elevar la pared abdominal y así crear un mayor espacio para trabajar. Después se inserta el laparoscopio, un tubo con una pequeña cámara en su extremo que envía la imagen a una pantalla, lo que permite examinar los órganos de la pelvis y el abdomen a través de ésta. Posteriormente se realizan dos o más cortes de hasta 1 cm que permiten introducir instrumentos delgados como pinzas, tijeras y dispositivos de sutura. Mientras el cirujano mira la imagen en la pantalla utiliza los instrumentos para realizar la operación. ¿Cuáles son las ventajas de la laparoscopía? Las principales ventajas para las pacientes son que las incisiones de 5 mm no provocan dolor, dejan cicatrices muy pequeñas. La recuperación postoperatoria es mucho más rápida. En muchos casos las pacientes son dadas de alta el mismo día en el que se realiza la intervención. A la semana ya se alimentan perfectamente, pueden deambular y todavía ni siquiera se han sacado los puntos. Además se logra un excelente resultado estético en el abdomen, que puede pasar desapercibido al no tener grandes incisiones. Este campo está en continua evolución y actualización. La cirugía mínimamente invasiva hace que la recuperación del postoperatorio sea más rápida y con menos complicaciones que otros tipos de cirugía. La paciente puede regresar a sus actividades normales en pocos días con la precaución de no realizar esfuerzos innecesarios durante un par de semanas. Dependiendo del procedimiento que se haya realizado por lo general puede iniciar actividades sexuales tan pronto como se haya detenido cualquier sangrado. Si ha tenido una histerectomía, es necesario esperar más tiempo antes de tener relaciones sexuales de nuevo. Puede consultar con su ginecólogo/a qué se recomienda de acuerdo a su diagnóstico y al procedimiento que usted haya tenido.



