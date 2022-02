P U B L I C



Paraná Guazú – embarcado: Desde hace unas semanas, lo más destacado del Guazú son los lindos portes de bogas que se vienen dando en distintos sectores, las que están marcando una tendencia a ser una de las mejores temporadas de bogas desde hace bastante tiempo, lográndose entre 8 a 14 bogas por embarcación dependiendo de los sectores y de los pescadores. Se les suman las capturas de grandes carpas y de momento otra especie que se está dando con buenos portes son los paties. Siempre presentes bagres, algunos porteños y menos frecuentes tarariras y dorados. Guazú, muelles y costas: Siguen siendo buenas las respuestas de bogas desde la costa y desde los muelles. Siempre los cebados corren con ventajas, respuestas también de grandes carpas, utilizando maíz fermentado es suficiente para dar con ellas. Presencia siempre de bagres amarillos y paties de lindos portes los que se dan muy bien con lombrices o tripa de pollo. En cuanto a dorados y tarariras difíciles pero no imposibles. Paraná Bravo: Uno de los lugares más recorridos por embarcaciones en busca de bogas. En varios sectores del Bravo suelen acumularse los mejillones asiáticos, siendo este uno de los alimentos preferenciales de esta especie. También por el Bravo la oferta de muy buenos ejemplares de bogas está presente. Siempre es muy rendidor ir cebando la zona de pesca o atar en el cabo del ancla una bolsa de red con maíz fermentado. De momentos el pique se suele abrir para ejemplares de carpas promediando algunas hasta los 10 kilos de peso. Buscándolos en sectores de profundidad y utilizando anguilas, sábalo en descomposición o rodajas de porteños se logran ejemplares de pati que promedian hasta los 12 kilos, no es un pique continuo ni sostenido, para este tipo de especie hay que armarse de paciencia y esperar a veces por horas y dejar que la carnada haga su trabajo. Les recuerdo que este tipo de pesca se realiza a la espera, dado que es casi imposible hacerla a pinda o camalote por la cantidad de espineles y enganches existentes. Costanera norte - CABA: El pique en costanera de CABA viene irregular. El clima estuvo algo templado con días nublados y una temperatura promedio de 24 º. Si bien esto ayudó un poco a bajar las temperaturas extremas, no ayudó aparentemente tanto en la pesca. La variada de cuero se mantiene bien, principalmente de noche, con días donde salen bastantes bagres, tanto amarillos como blancos, algunos con un porte importante, salieron algunos de tres kilos aproximadamente, también algunos paties chicos y algún que otro que superaba el kilo y medio, la carnada lombriz o salamín. Bogas se estuvieron dando pocas, cada tanto alguna sale, con salamín, carnada blanca o masa, se están dando más de fondo que de flote en este momento, en las líneas de carpas, con trampas coreanas, se dan más los sábalos, que pican con masa de maíz, si tiene algo de chocolate pareciera que agarra más. Los dorados están faltando, no es una buena temporada para el dorado, cada tanto sale alguno, pero no hay continuidad en los piques. Tarariras cada tanto aparece alguna que terminan picando en las líneas de dorados, con filet de sábalo o bagre. Reconquista – Santa Fe: El río está en un nivel muy bajo, extremadamente bajo, el agua está chocolate bien marrón. Se puso lindo para la pesca con carnada que es lo que más se está dando ahora, sobre todo los cachorros y están apareciendo algunos manguruyúes y también pati, el dorado está un poco inactivo por estos días. Concepción del Uruguay - prov. Entre Ríos: Continúa firme el pique de bogas con ejemplares que promedian los 2 kilos. También se dan capturas de dorados con señuelo y carnada. La variada sigue firme destacándose bagres amarillos de buen porte. El río se mantiene bajo, con alturas que no superan el metro y con agua muy clara. Santa Fe – lagunas La Soraida y La Picasa: Ha estado lloviendo estos últimos fines de semana, con descargas de 100 a 110 milímetros y esto vino muy bien porque los calores que tuvieron en enero fueron tremendos y las lagunas venían bajando mucho su nivel y con el temor siempre presente de que aparezca pescado muerto. Gracias a Dios no apareció ninguno en la Soraida de Villa Cañas y estas lluvias reitero ha venido de diez, además que se mantuvo varios días nublados y eso hizo que el agua pudiera bajar unos grados de temperatura. Con respecto al pique son pocos en realidad los que se aventuran a salir a pescar con estos días de tanto calor pero, algunos que han ingresado esta semana a primeras horas lograron lindas capturas de pejerrey, no pescado grande pero sí mediano y chico, o sea que el pescado está picando con la fresca a primeras horas de la mañana, desde las 6 hasta las 9:30 horas más o menos. Por lo que se cree que si continúan las lluvias van a tener una excelente Temporada 2022. En cuanto a la Laguna La Picasa pesquero el amanecer, también por la mañana temprano han hecho algunas lindas capturas, así que ya están preparando todo para este nuevo inicio de temporada, la que se calcula comenzará los primeros días o mediados de Marzo. Carmelo – República Oriental del Uruguay: Lo más destacado por la zona son las bogas, hay mucho cardumen de bogas de hasta los tres kilos, tres kilos y medio, todo depende de que si el río corre o no de hacer una buena pesca. Por la noche está rindiendo bastante la pesca de manduvas y algún cachorro de surubí, por lo general con bagre amarillo que es lo que está comiendo y también algún bagre de mar queda, teniendo paciencia y esperándolo alguno se da, poco pero de muy buenos portes. La Paz - prov. Entre Ríos: Esta fue una semana con pocas salidas de embarcaciones, debido al calor agobiante. En cuanto al pique regular con algunos cachorros, buena cantidad de variada como amarillos, manguruyúes, bogas y palometas. Se pescó con carnada viva y haciendo fly cast. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz por el mes de Enero y Febrero lo encontrás como siempre todos los días jueves pero en el horario de 21 a 22 horas con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887. En nuestro programa televisivo Nº 917 de esta semana en nuestro canal de YouTube, el amigo y colaborador Hernán Alonso nos muestra y asesora sobre equipos y carnadas para pescar en costanera norte de CABA, por otra parte te decimos como preparar el hígado vacuno para la pesca y como ya es tradicional nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2022 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver también a través de nuestra página www.semanariopescador.com las 24 horas.

El martes 1 de Febrero terminó la veda de pesca de tarariras en la provincia de Buenos Aires.