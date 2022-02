El amistoso se dividió en dos encuentros: en el primero igualaron 0-0, mientras en el segundo, el Portuario se impuso 1-0 con tanto de Brian Picca. Mañana, los dirigidos por Alejandro Albamonte se medirán con San Miguel. En su cuarto amistoso de pretemporada, camino a su regreso a la Primera C, Puerto Nuevo se probó ayer ante la Reserva de Platense, en una jornada que se desarrolló en el Predio de Galván del Calamar. El ensayo se dividió en dos bloques. En el primero, cuando el Portuario presentó a sus titulares, no se movió el marcador y terminaron 0-0. Mientras en el segundo, el Auriazul se impuso 1-0 con un tanto de Brian Picca. En el balance de este nuevo ensayo se destaca que Javier Balbuena sigue sin recibir goles en lo que va de la pretemporada: ya había mantenido el arco invicto tanto frente a la Reserva de San Lorenzo (victoria 1-0 de los titulares) como ante Ferro Carril Oeste y All Boys (ambos concluyeron 0-0). En cuanto al resto de la formación, Alejandro Albamonte varió solamente la zaga central (Santiago Tallarico reemplazó a Mario Godoy) y volvió a confiar en Gonzalo Pulido (superó su contagio de Covid) para el lateral izquierdo. Después, de mitad de cancha hacia adelante repitió nombres que parecen perfilarse para ser parte del once inicial en el debut. Así, en esta oportunidad, los titulares que dispuso el DT fueron: Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Maximiliano Lara, Santiago Tallarico, Gonzalo Pulido; Kevin Redondo, Enzo Ritacco; Rodrigo Martínez, Julio Serrano, Enzo Moreno; y Leandro Fleita. Luego ingresaron Mario Godoy (debió salir posteriormente por una contractura), Luis Rodríguez, Emanuel Pentimalli, Maximiliano Maciel, Pablo Negro Villarreal, Gian Croci y Maximiliano Meza. Por su parte, los suplentes de Puerto Nuevo lograron su segundo triunfo en fila, dado que ya le habían ganado 1-0 a All Boys. Ayer, ante la Reserva de Platense, la segunda formación Portuaria presentó a Di Sandro (arquero exColegiales); Agustín Monteleone, Enrique Grieger, Luis Rodríguez, Maximiliano Carnelutto; Eliseo Aguirre, Brian Picca; Selem Lojda, Lucas Cajes, Kevin Casco; y Gastón Cueto. Luego, en este segundo encuentro también sumaron minutos Meza, Maciel, Negro Villarreal, Pentimalli y Croci. En la continuidad de su pretemporada, el plantel Auriazul entrenará hoy en el predio que utiliza habitualmente en el barrio Otamendi (la semana pasada lo hizo en el complejo Héctor Fillopski del Club Villa Dálmine), mientras que mañana viernes realizará lo que sería su último partido amistoso de pretemporada frente a San Miguel. Será nuevamente como visitante, dado que se está trabajando en el estadio Carlos Vallejos para que tanto las instalaciones como el campo de juego lleguen de la mejor manera al debut frente a Berazategui (la primera fecha del Torneo Apertura se jugará el fin de semana del 12 y 13 de febrero).

LA FORMACIÓN TITULAR DE PUERTO NUEVO TODAVÍA NO HA RECIBIDO GOLES EN LO QUE VA DE LA TEMPORADA (FOTO: CARLA BRIGNOL / PRENSA CAPN).





EL ENCUENTRO AMISTOSO SE DESARROLLÓ EN EL PREDIO QUE PLATENSE POSEE EN LA ZONA DE PARQUE SARMIENTO (FOTO: CARLA BRIGNOL / PRENSA CAPN).