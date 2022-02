DE RUSIA A CHINA Tras concluir su estadía en Rusia, el presidente Alberto Fernández iniciará hoy su visita a China, a donde arribó ayer a las 21.07 (hora argentina). El mandatario viajó invitado especialmente por Xi Jinping para asistir a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno y, además, para profundizar la relación bilateral para capturar más financiamiento para obras de infraestructura pendientes. Atucha III y las represas hidroeléctricas en la provincia de Santa Cruz, Néstor Kirchner y Jorge Cepernic (ex Cóndor Cliff y La Barrancosa), son algunas de las obras que la Argentina busca financiar con capitales chinos. Ayer, en Rusia, Fernández mantuvo en reunión con su par ruso, Vladimir Putin, en el Kremlin. Tras la reunión, los jefes de Estado brindaron una charla mano a mano ante los medios. "Estoy empecinado en que la Argentina tiene que dejar de tener una dependencia con el Fondo Monetario Internacional y los Estados Unidos y ahí creo que Rusia tiene un lugar importante", destacó el mandatario argentino, quien, además, agradeció la ayuda de Rusia con el envío de las vacunas Sputnik durante la pandemia. "Rusia es un país muy valorado por la forma en la que fue en socorro nuestro cuando las vacunas aparecieron". A su turno, Vladimir Putin desatacó la campaña de vacunación llevada adelante en la Argentina, y señaló el potencial "comercial y económico" entre ambos países. "Hay muchos campos en los cuales podemos articular y coordinar nuestra colaboración, los ministerios de salud pública, las cancillerías y otras agencias están en contactos", declaró el mandatario ruso.



FMI: SIN ALTERNATIVA La directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmó ayer que no hay una "alternativa" al actual acuerdo con la Argentina y dijo que el organismo busca "sacar al país de la alta inflación y la pobreza". Fue durante una conferencia de prensa brindada en Washington, donde definió como un "camino muy peligroso" a la "alta inflación" del país. "Concentrémonos en alcanzar un acuerdo y después en apegarnos a él, porque sin él, la pobreza aumentaría, especialmente entre los niños", dijo la titular del FMI, que se preguntó "¿Cuál es la alternativa?" y luego se contestó: "La alternativa es nada, y nuestro equipo está muy enfocado en obtener lo mejor para el país, con el país". Las declaraciones de Georgieva son la primera reacción oficial del FMI, luego de que Máximo Kirchner dejara su cargo en el Congreso como presidente del bloque oficialista por diferencias con el Gobierno sobre el principio de acuerdo alcanzado con el organismo. BATALLA COMPLICADA El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, admitió que los controles de precios no están entregando los resultados que esperaban al sostener: "Estamos perdiendo la batalla". El funcionario anticipó que la inflación de enero será "igual a la de diciembre (3,8%)", aunque las consultoras privadas estimaron que estará por encima del 4%. "Estamos perdiendo la batalla de los productos frescos, como la carne, el tomate, la papa, las verduras", indicó el secretario de Comercio en declaraciones radiales. Además, reconoció que "no se puede regular todo" y se resignó al advertir que la inflación en alimentos "va a ser más alta" que la que se registró en diciembre de 2021. Esta situación la adjudicó a la "estacionalidad en frutas y verduras".