Ganador de la prestigiosa Medalla Lorentz, creada en 1925 para premiar a los investigadores que hagan contribuciones innovadoras a la física teórica y otorgada por la Real Academia Neerlandesa de Artes y Ciencias, Juan Martín Maldacena es un científico argentino que nació en 1968 en Buenos Aires, concretamente en el barrio porteño de Caballito, y tiene apenas un par de años más de 50. Juan ha realizado un gran aporte a la comprensión de la física cuántica de los agujeros negros dedo que fue el primero en proponer una relación fundamental entre las dos teorías más importantes de la física moderna: la teoría cuántica de campos y la gravedad cuántica. Esto puso en marcha una verdadera revolución en la llamada Teoría de Cuerdas", argumentan desde la institución. Este brillante investigador ha sido bautizado como "el nuevo Einstein" o, el Lionel Messi de la Física; y hoy su nombre aparece en varios diarios del mundo debido a que ganó el "Fundamental Physics Prize" de la Fundación Yuri Milner que es un premio a las investigaciones sobre física que otorga tres millones de dólares, más de lo que recibiría de conseguir el premio Nobel. Juan investiga y da clases en Princeton, Estados Unidos y llegó a ser tapa del New York Times. Con sólo 30 años, Juan Maldecena recibió el "JavedHusain", uno de los mayores reconocimientos que existen en el campo de la ciencia, en Budapest, Hungría. Al mismo tiempo, es el profesor vitalicio más joven de la historia de Harvard. De perfil bajo, este hombre de ciencia es la expresión de una bella historia luminosa que nos debería de enorgullecer. Cursó la primaria en el Colegio La Salle, y la secundaria en el Liceo Militar General San Martín. Luego estudió 2 años en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Cuyo y, posteriormente, cuatro años más en el Instituto Balseiro, en San Carlos de Bariloche. Periódicamente suele venir a la Argentina para visitar a sus familiares y amigos, como también para visitar a otros físicos que trabajan en sus temas. El imaginario popular puede considerarse ser "alguien más del barrio". Para orgullo de los argentinos, Maldacena es el creador de una teoría revolucionaria que lo convirtió en el niño mimado de la física moderna y en uno de los científicos más populares del planeta. Muchas publicaciones científicas se preguntan si el mundo no está ante la presencia de un nuevo Albert Einstein. Es que precisamente, su gran descubrimiento tiene que ver con ese emblema universal del conocimiento que fue Einstein. Juan formuló una nueva teoría que explica mejor cómo está formado y cómo funciona el universo. Hay que inflar nuestro pecho de orgullo al saber que Maldacena, en un intento de explicar con palabras sencillas su teoría como para que lo entienda gente ajena a la física, relacionó y unificó la "Teoría de la Relatividad", que describe el funcionamiento de objetos tan grandes como estrellas, galaxias o el propio universo, con la teoría de la mecánica cuántica que analiza el comportamiento de los mundos infinitesimales, como los electrones o los Quarks. Un dato no menor, el mismo lugar en el que trabajó y murió Albert Einstein, este argentino es profesor; nos estamos refiriendo de la Escuela de Ciencias Naturales del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Hijo de una típica familia de clase media porteña, que pudo lograr que su hijo estudie en la universidad pública, Juan es el típico producto de la movilidad social ascendente que debe ser tomado como una forma de superar tanta irracionalidad y odio que a veces se hace presente en la realidad cotidiana. Si es por premios, el académico ostenta ya varios, como el UNESCO Husein Prize for Young Scientists, el Alfred P. Sloan Fellowship, el MacArthur Fellowship, el Premio en Física Fundamental de Yuri Milner, el Premio Konex de Brillante y de Platino, disciplina Física y Astronomía, entre otros. Otra historia por contar es que, siendo estudiante, Maldacena conoció al gran científico británico Stephen Hawking y, como profesor, trabajó con él en Harvard y aunque resulta una gloria real, nunca se vanaglorió de ello; recién lo mencionó cuando, al deceso del sabio, se lo preguntaron. Inmenso científico el que fuera alumno. Historias como esta merecen ser contadas, dado que es una manera de reafirmar que los argentinos "somos capaces", cosa que se ve reflejado en los varios premios Nobel, científicos y otros, obtenidos alguna vez por conciudadanos que sí pudieron. Es una forma de expresar que la Argentina no solo se destaca por los piqueteros, políticos corruptos o sus futbolistas… También lo hace por sus científicos que, además de ciencia, aportan calidad como ser humano. Juan Martín Maldacena, el físico argentino que corrigió a Einstein, inició sus estudios universitarios en la Universidad Nacional de Cuyo, para continuar luego en el Instituto Balseiro (Licenciatura en Física) y, finalmente, un doctorado en la Universidad de Princeton (Nueva Jersey, Estados Unidos), además de ser miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y la American Academy of Arts and Sciences (USA). A no creerse que la ciencia no cuenta con sus fanáticos, que sólo importa lo deportivo, un gol, la foto, el video de una espectacular jugada, el que "solo valen los resultados", los logros científicos también pueden aparecer en el universo de las redes sociales, y éstos, a los fines de contrarrestar tanta basura informativa, hay que repetirlos muchas veces porque noticias como esta ayudan a levantar el ánimo de muchos argentinos.





Juan Martín Maldacena, un orgullo para el país. A todos nos gustaría felicitarlo, aclamarlo como a un campeón y, sin embargo, nadie habla de él.



Claudio Valerio (Ingeniero, historiador y escritor argentino)