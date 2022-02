P U B L I C



"Lo curioso es que esa adjudicación de las zonas se dio en el gobierno de Macri. Fue cuando Javier Iguacel era el responsable de Energía", señaló al respecto Pedro Milla, gremialista campanense quien se desempeña como Secretario General del de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles. El otorgamiento de licencias para explorar y extraer petróleo y gas en la costa bonaerense argentina, a 300 y 400 kilómetros de Mar del Plata y Bahía Blanca, generó un debate entre sectores que defienden la iniciativa y grupos ambientalistas que la rechazan. Entre estos últimos apareció el intendente marplatense Guillermo Montenegro, quien argumentó un impacto ambiental negativo que podría acarrear. En su carácter de Intendente y vecino del Partido de Gral. Pueyrredón, Montenegro interpuso una acción de amparo a efectos de que se declare la nulidad de la Resolución 436/2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable que permite la exploración petrolera en el mar Argentino. Asimismo, a través de este pedido, se solicitó como "medida cautelar la suspensión de los efectos de la aprobación otorgada por el Art. 2 de la resolución atacada. Es la que aprueba la realización del proyecto "Adquisición Sísmica 2D-3D-4D off-shore en bloque CAN 108 -CAN 114" presentado por Equinor Argentina hasta tanto el organismo correspondiente genere y provea la información conducente para poder determinar si se configura riesgo ambiental, los alcances del mismo, si se ponen en peligro los recursos ictícolas que sustentan gran parte de la actividad económica de la ciudad y la evaluación integral del impacto socio económico de la actividad en relación a la estructura productiva del Municipio de General Pueyrredón". También, y en forma subsidiaria, Montenegro solicitó que "se suspenda todo acto autorizado por la Resolución 436/2021 hasta tanto se acredite el acabado cumplimiento de los requisitos previos que dicha Resolución ordenó para permitir la actividad solicitada por la empresa a cargo del proyecto". Al respecto, el secretario General de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles, Pedro Milla, defendió la medida: "La inversión para nosotros es muy importante por las fuentes de trabajo que puede generar" dijo y agregó: "En el país ya hay plataformas de esas características, entre ellas, en Tierra del Fuego y en Río Gallegos que trabajan normalmente, no han generado ningún tipo de problema ambiental (…) Pude visitar y conocer la plataforma que tiene la empresa Total en Tierra del Fuego, a 20 kilómetros de la costa. La parte operativa dentro de la plataforma tiene una seguridad muy importante para el personal, también en lo que tiene que ver con el ambiente. Hay además una capacitación permanente de los trabajadores para que todo salga como corresponde". En relación a la militancia política de Montenegro, Milla señaló: "Sorprendieron las declaraciones de Montenegro porque está expresando algo sin tener noción de lo que es una plataforma off shore. Claramente es un tema político. Lo curioso es que esa adjudicación de las zonas se dio en el gobierno de Macri. Fue cuando Javier Iguacel era el responsable de Energía", y agregó: "Si nos ponemos de acuerdo de acá a 20 años podemos tener un crecimiento mucho mayor para lo cual también es necesario hacerle algunas correcciones a la ley de Hidrocarburos. Desde la Federación vamos a hacer todo lo posible para que llegue esa inversión necesaria para los intereses de nuestro pueblo". EL EJEMPLO DE BRASIL "En Brasil se han hecho inversiones de estas características y hoy es una potencia en tema petrolero. ¿Cómo no lo vamos a poder hacer en Argentina? ¿No lo vamos a hacer por un intendente que dice que va a hacer un amparo?", se interrogó Milla y recordó la reciente inauguración de la primera escuela laboral energética impulsada en forma conjunta entre los trabajadores y el Estado que funcionará en la ciudad de Zárate, en la provincia de Buenos Aires. "No sólo vamos a capacitar a trabajadores activos, también pensamos articular, por ejemplo con el sindicato petrolero de Bahía Blanca que es el que tiene a Mar del Plata bajo su jurisdicción, para capacitar trabajadores para este proyecto", finalizó. La exploración y producción off shore se desarrollan desde la década del 70 en el país, con 280 pozos entre exploración y explotación. En ese sentido, vale mencionar que no se han registrado ningún incidente de tipo ambiental ni accidentes con daños a la integridad física de los trabajadores en más de 50 años de desarrollo de off shore en Argentina. "Sabemos que la explotación off shore puede desarrollarse en completa armonía con el entorno mediante emprendimientos sustentables, como en el caso de los proyectos presentados para llevar adelante esta operación", dijo tiempo atrás Gabriel Matarazzo, secretario general del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles de Bahía Blanca. DICE EQUINOR Con oficinas centrales en Puerto Madero, Equinor Argentina comenzó a operar en nuestro país en 2017. Se trata de una subsidiaria de Equinor, empresa global de energía dedicada al desarrollo de petróleo, gas, energía eólica y solar con presencia en 30 países y más de 20.000 empleados. El plan es movilizar el buque que realizará la prospección sísmica desde el puerto de Buenos Aires. Cuando esté operando en la zona de la licencia, será abastecido por un buque de suministro que zarpará desde Mar del Plata aproximadamente cada 2 ó 3 semanas. Se espera que las operaciones duren alrededor de 150 días, y se desarrollarán ininterrumpidamente las 24 horas del día, si las condiciones meteorológicas lo permiten. Según el estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa, "los impactos son bajos para los mamíferos, las aves marinas, los peces, los calamares y las tortugas". Mientras dure la operación, "observadores especializados en mamíferos a bordo del buque sísmico para vigilar y registrar las especies marinas". Su tarea consistirá en asegurarse de que los animales sensibles a los sonidos de baja frecuencia no se encuentren cerca cuando la fuente de sonido esté activa. Por otra parte, cada vez que la fuente de sonido se ponga en marcha, "la emisión acústica aumentará lentamente para dar tiempo a que los animales se alejen". Si aun así, si se observan animales en las cercanías durante la adquisición sísmica, la empresa se comprometió a "detener la emisión de sonido hasta que estén fuera de la zona de exclusión definida por las autoridades argentinas".

