Efemérides del día de la fecha, 4 de Febrero

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER Promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) e instituido mediante la Carta de París en el año 2000, en este día se concientiza e informa sobre el cáncer a la vez que se insta a los Estados y las personas a entrar en acción para evitar que se produzcan muertes evitables: "Mediante la formación y la información sobre cáncer, podemos retar la información errónea, el estigma y el miedo". El tema de este año es "Por unos cuidados más justos" y tiene el objetivo de comprender y reconocer las desigualdades en la atención al cáncer en todo el mundo: "Este es el año para cuestionar la situación actual y ayudar a reducir el estigma, escuchar los puntos de vista de la gente que vive el cáncer en primera persona y de sus comunidades, y dejar que esas experiencias vividas guíen nuestras reflexiones y acciones". Según el sitio oficial del Día Mundial del Cáncer, gestionado por la UICC, cada año fallecen 10 millones de personas por causa del cáncer; dicha enfermedad constituye la segunda causa de muerte en el mundo; y al menos un tercio de los cánceres comunes se pueden evitar. A su vez, remarcan que se podrían salvar millones de vidas con estrategias de prevención, detección temprana y tratamiento adecuadas a los recursos. Por otra parte, informan que los síntomas clave (más allá de que existen distintos tipos de cáncer cuyos síntomas varían) son: bultos o hinchazón anormales, aparición o modificación de un lunar, cambios anómalos en las mamas, una llaga o una úlcera que no cicatrizan, sudores nocturnos intensos y ardor de estómago o indigestión, entre otros.



LANÚS SE CONSAGRA CAMPEÓN DE LA SUPERCOPA ARGENTINA 2016 Hace 5 años Lanús vencía 3-0 a River y se consagraba campeón de la Supercopa Argentina 2016. El equipo dirigido por Jorge Almirón e integrado por Esteban Andrada, Maximiliano Velázquez, Iván Marcone, Lautaro Acosta, Alejandro Silva, José Sand, Nicolás Pasquini y Rodrigo Erramuspe, arribó a esta competencia tras salir campeón del Campeonato de Primera División 2016 en lo que representó su segundo título en la máxima categoría (el primero fue en 2007). En ese entonces, el Granate ganó 12 partidos y perdió y empató en dos ocasiones. Por su parte, River llegó a dicho encuentro luego de consagrarse campeón de la Copa Argentina 2015/16 luego de superar 4-3 a Rosario Central con hat-trick de Lucas Alario y un tanto de Iván Alonso. El partido se disputó en el en el Estadio Ciudad de La Plata y finalizó con la victoria de Lanús 3-0 con goles de Acosta, Pasquini y Sand (penal): "Golpeamos en los momentos justos, fuimos inteligentes y más allá que River no jugó un gran partido encontramos el modo de aguantar la embestida. Sobre todo supimos jugar una final" manifestó Acosta.



SE LANZA "AIN´T IT FUN" Un día como hoy en el año 2014, Paramore lanzaba el sencillo "Ain´t it fun". Perteneciente al álbum "Paramore" (2013) y compuesto por Hayley Williams y Taylor York, la canción está inspirada en la experiencia de la cantante al mudarse de Nashville a Los Ángeles para grabar dicho disco: "Estaba sola por primera vez y me aterraba […] Pero es gracioso, porque lo necesitaba. Necesitaba un cambio de perspectiva para saber que podía hacer muchas cosas por mi cuenta".