Dra. Gilda Spadavecchia





Hablar de cáncer puede ser incómodo o no agradable, pero si tenemos en cuenta que la mayoría de las personas que se diagnostican en estadios tempranos tienen mayor posibilidad de curación, es suficiente motivo para que se dedique un día al año a nivel mundial para poder hablar de esta enfermedad, informar y concientizar sobre su prevención y sobre la importancia de realizar los controles médicos pertinentes para llegar a un diagnóstico a tiempo. En Argentina ocurrieron más de 130.000 casos nuevos de cáncer en ambos sexos durante el año 2020 y se estima que a nivel mundial la incidencia de cáncer podría aumentar en los próximos años. Existen distintas formas de prevención. La primera de ella es la prevención cuando aún no está instalada la enfermedad, para ello se conoce que los hábitos de vida saludables, como ingesta de alimentos donde predominan frutas, verduras y cereales, y se evitan grasas y azúcares en exceso, son una medida de protección. Mantener un peso adecuado es importante ya que la obesidad es un factor de riesgo para ciertos tumores, además, realizar actividad física diaria disminuye el riesgo. Así mismo como evitar el tabaco, principal factor de riesgo para distintos tipos de tumores, evitar el alcohol en exceso y la exposición al sol en horas de elevada radiación ultravioleta. Otra forma de prevenir es evitando enfermedades infecto-contagiosas como el HPV (Papiloma Virus), HIV (Virus de inmunodeficiencia adquirida), Hepatitis B y C. Además, se puede prevenir mediante estudios de controles en aquella población que es asintomática. Así se debe realizar según el tipo de tumor: - cáncer de mama: realizar autoexamen mamario y mamografía con ecografía a partir de los 40 años de edad de manera anual. - cáncer de colon y recto: efectuar estudio de Sangre Oculta en materia fecal y/o colonoscopia a partir de los 50 años de edad. - cáncer de cuello uterino: realizar además de la vacunación para HPV, los estudios ginecológicos como prueba de PAP o test de HPV. - melanoma: controles de lesiones de piel, pigmentadas o no. - cáncer de pulmón: según la cantidad de exposición al tabaco, se pueden ofrecer estudios de imágenes. - cáncer de próstata: el estudio de PSA y tacto rectal para valoración a partir de los 50 años. Todos estos controles pueden variar si una persona ha tenido antecedente familiar o personal de cáncer, por ello es importante consultar a tiempo con el profesional que corresponda para que asesore sobre cuál es la mejor manera de cuidar nuestra salud. Hablar de cáncer es importante, es la mejor manera de tener en cuenta esta enfermedad y así poder prevenir y a veces, tratar y curar. La detección temprana es lo marca la diferencia. Fuente: Instituto Nacional del Cáncer/ Argentina.gob.ar Dra. Gilda Spadavecchia, Especialista en Oncología (M.N. 108.221 / M.P. 56.057) - Centro Médico Rawson - cmr.drapp.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606