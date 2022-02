Si todo da igual, entonces, ¡podríamos matar el error y amar al que se equivoca! El modo de actuar de algunos sacerdotes, pastores y hasta obispos, deja a veces la duda sobre si no serán todas las religiones iguales y que, cada una a su manera, tiene parte de verdad. Esto no es así dado que Dios eligió un pueblo y fundó la Iglesia Católica para instruir y guiar a todos los hombres al conocimiento de la Verdad completa. El término «Iglesia católica», donde su significado textual sería «Iglesia universal», se usó por primera vez allá por el Siglo 110 d. C.) por el padre de la Iglesia Ignacio de Antioquía en su «Carta a los esmirneanos», habitantes del antiguo pueblo de Esmirna, hoy Turquía. Si en verdad da lo mismo ser católico, musulmán o judío, cosa muy frecuentemente escuchada de la boca de muchos, entonces la venida de Cristo a la tierra ha sido inútilmente, porque resulta claro que Nuestro Señor fundó la Iglesia Católica y, a través de ella, extender el Reino de Dios a toda la creación. Dios premiará a quienes, por ignorancia de la Verdad, estén en otra religión; Él es bueno y justo. Pero será necesario que difunda y haga conocer el Evangelio a todas las personas; porque, como el mismo Cristo, tiene la misión de ir por los pueblos y hacer conocer la verdad completa, para que puedan entrar al único refugio. Si el objetivo es no hacer morir a la Iglesia, debemos evitar que se apague el celo apostólico de sus evangelizadores, cosa que ocurriría si ellos no están del todo convencidos de tener la Verdad y por tener una "excesiva consideración y respeto". Sin derramamiento de sangre, asumamos como misión la de llevar la Verdad a todas las personas. Estemos atentos y con la guardia en alto frente a estos funestos errores de que "todo es lo mismo", porque, ¡no todo es lo mismo!... Quienes acepten a Cristo y la verdad, seguro estarán; mientras que los demás, serán influenciables por los vaivenes de los acontecimientos, de los tiempos y mismo de las modas. No nos prestemos al engaño; porque, si bien estamos inmersos en un mundo en que todo pareciera relativo, en donde el "a mí me parece" es moneda corriente, y que todo depende del cristal con que se mire. Nos pueden confundir, incluso haceros creer que todo da lo mismo; pero no es así. A las cosas hay que verlas desde la perspectiva de Dios, porque las cosas son como son, y no como a nosotros nos parezcan; hay que verlas al desnudo, sin cristales de por medio, porque es el mismo Dios quien ve las cosas en su realidad. Tengamos una pacífica convivencia con todas las personas, sin que ello signifique sacrificar la Verdad, teniendo por sabido que la Verdad es Jesucristo, una Persona que ha fundado su Iglesia para llevar la Verdad a todas partes.



Claudio Valerio / © Valerius / valerius@fibertel.com.ar