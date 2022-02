Julio N. Carreras

Opiniones Ciudadanas La Reinvención de una persona, trabajo y/o vida. Anímate La vida en sociedad, nos empuja muchas veces fuera de nuestro entorno de confort, lo que determina que nos encontremos ante un panorama en el cual es imprescindible realizar un cambio parcial o total de nuestra existencia económica, laboral, social o personal. Y surge la pregunta: ¿Qué hago ahora? Para lo cual surge la respuesta: debo reinventarme. La reinvención es, y tiene lugar cuando una persona, empresa, o grupo social, se enfrenta a un cambio importante en su vida o su entorno, negativo o positivo, que suele ocurrir de forma inesperada y escapa a las soluciones normales de los acontecimientos o problemas diarios. Podríamos considerar que estaríamos ante la necesidad de realizar una acción disruptiva. (Acción que produce una ruptura en el desarrollo de la actividad de un sector para propiciar una renovación radical.) Como todo en este mundo es producido por el accionar de seres humanos, consideraría usarla para cuando exista una necesidad de cambio absoluto de algo. Al tratar de reinventarse una persona debe entrar a convivir con panoramas desconocidos, correr riesgos para seguir un rumbo diferente. Salir de la zona de confort por fuerza de los imprevistos, trae consigo la aparición de miedos al cambio que podrían frenar el avance. La principal ayuda y el arma indiscutible para lograr vencer todo esto es aferrarse a la tecnología. Cómo reinventarse en la vida implica la necesidad de armar un plan de trabajo que llevará a triunfar en lo programado conociendo lo que pasa y qué se quiere llegar a hacer. Cómo es el resultado de la imagen que se quiere tener. Para lograrlo lo más importante es conocerse uno mismo. Valorar lo positivo que se quiere lograr y reconocer lo que sirve para quien está gestionando, tener un diálogo interno con nosotros mismos. Busca un mentor y definir un plan de acción, estableciendo los nuevos hábitos que ayudarán a lograr el objetivo final. Es sorprendente ver la cantidad de gente que prefiere perder calidad de vida por no querer cambiar. Y no se dan cuenta que desde niños no hicieron más que cambiar continuamente, es como si no quisieran seguir viviendo. ¿Acaso no se cambia todos los días de la vida? ¿Acaso crecer no es cambiar? Si miras hacia atrás en tu vida, creo que descubrirás que te has estado reinventándote a ti mismo desde el principio. "Todos piensan en cambiar el mundo pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo" León Tolstói. "El progreso es imposible sin el cambio y aquellos que no pueden cambiar sus mentes no pueden cambiar nada" George Bernard Shaw. Estas dos frases que anteceden, cuyos autores hablan por sí solos, da pie a hacer los siguientes comentarios sobre lo principal que se debe tener en cuenta para quien busque reinventarse. Lo primero que se debe tener presente es que hay que realizar un cambio fundamental en la vida. Cambiar tu charla interna. La mentalidad positiva es el camino hacia el cambio, a pesar de los obstáculos que se presenten. Hay que salir de la zona de confort si la tiene. Cambiar de hábitos. Cambiar la charla interna con uno mismo. Como te habrás dado cuenta el reinventarse requiere de cambios, el cambiar los hábitos es fundamental, estas son Estrategias probadas. La ciencia ha comprobado que las personas más inteligentes e influyentes han logrado llegar al sitio tras la culminación de diversos trabajos difíciles, que otros rechazaron por temor. Tú debes moldear tu pensamiento y tu "Yo interno" y decir "Yo sí puedo". No juguemos a ser la víctima ni nos martiricemos por cada error, esto solo nos destruye y nos engancha al círculo vicioso de los perdedores. Fuentes: Wikipidia;Follow;OliverAraujo.-