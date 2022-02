Comparten la cima con 4 unidades y en la última fecha se miden entre sí en un partido que puede definir al campeón. Otamendi, con 2 puntos, también llega con chances, aunque depende de que las punteras empaten entre sí. El pasado fin de semana se disputó la segunda fecha del Cuadrangular Final del Torneo Femenino "Keila Moreira" y, dado los resultados de la jornada, La Josefa y San Cayetano quedaron al frente de la tabla de posiciones. Y cerrarán este certamen enfrentándose entre sí, en un duelo que definirá al campeón del certamen, con la particularidad de que un empate podría beneficiar a Otamendi, que también llegará con chances. Este panorama quedó así configurado el pasado sábado en cancha de Leones Azules, donde La Josefa igualó 2-2 con Otamendi FC. Agostina Godoy y Wendy Pistón adelantaron 2-0 a La Josefa, pero Lionela Zurita y Ariadna Cáceres nivelaron el marcador para las Tricolores, que así mantuvieron sus chances. Posteriormente a ese encuentro, Mega Juniors "B" no se presentó a su compromiso con San Cayetano, que se quedó con una victoria 2-0 sin la necesidad de jugar. De esta manera, las posiciones del Cuadrangular Final del Torneo Femenino quedaron de la siguiente manera: 1) La Josefa y San Cayetano, 4 puntos; 3) Otamendi, 2 puntos; 4) Mega Jrs "B", sin puntos. En un hipotético desempate, La Josefa y San Cayetano cuentan ambos con +2 de diferencia de gol, pero La Josefa saca ventaja por tener un tanto más a favor (marcó 4 y le convirtieron 2, mientras las chicas de Sanca anotaron 3 y recibieron 1). Por ello, San Cayetano está obligado a ganarle a La Josefa si quiere gritar campeón. Pero, al mismo tiempo, La Josefa no puede confiarse con la igualdad, porque si Otamendi (2 goles a favor y 2 en contra) vence en la última fecha a Mega Juniors por una diferencia de tres tantos, podría quedarse con el título. Esta definición no se daría el fin de semana, sino que quedaría para el miércoles 9 de febrero, cuando se jugaría esta última fecha del Cuadrangular Final. GOLEADORAS Las máximas artilleras del Torneo Femenino son: 1) Maite Nauverg (San Felipe), 8 goles; 2) Yanella Fernández (La Josefa), 7 goles; 3) Maite Romero (Otamendi), Silvina Silva (San Cayetano) y Yaquelin Blanco (San Felipe), 6 goles.

