No fue habilitado a jugar de noche en Las Campanas, por lo que mañana enfrentará a Atlético en su cancha a partir las 18.00. La programación de la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Federación Norte 2022 sufrió ayer una modificación que afecta a uno de los equipos de nuestra ciudad: Desamparados no fue habilitado a jugar como local en cancha de Las Campanas en horario nocturno (había pautado su partido para el sábado a las 19.00 horas) y ante la falta de alternativas en nuestra ciudad, terminará jugando mañana desde las 18.00 horas en Baradero. Y lo hará en cancha de Atlético, su rival por la tercera fecha de la Zona C. Así, los encuentros de los conjuntos campanenses para este fin de semana quedaron de la siguiente manera: Defensores de La Esperanza vs Defensores Unidos de San Pedro (sábado 17.00 en Las Campanas), Desamparados vs Atlético Baradero (sábado 18.00 en Baradero), La Josefa vs Central Buenos Aires de Zárate (domingo 17.00 en Las Campanas) y Estrada de Zárate vs Deportivo San Felipe (domingo 17.30 en Central Buenos Aires). En tanto, la actualidad del certamen disputada la segunda fecha de la fase de grupos es la siguiente: ZONA A -Resultados 2ª fecha: Musou Argentina 2-1 Inter de Varela y Don Orione 2-0 Bajo San Isidro. -Posiciones: 1) Don Orione y Musou, 6 puntos; 3) Inter y Bajo San Isidro, sin puntos. -Partidos 3ª fecha: Musou vs Don Orione (domingo 17.00) e Inter vs Bajo San Isidro (domingo 17.00) ZONA B -Resultados 2ª fecha: San Martín 0-4 La Josefa y Fundición de Baradero 2-1 Central Buenos Aires. -Posiciones: 1) Fundición, 6 puntos; 2) La Josefa y Central Buenos Aires, 3 puntos; 4) San Martín, sin puntos. -Partidos 3ª fecha: San Martín vs Fundición (domingo 11.00) y La Josefa vs Central Buenos Aires (domingo 17.00) ZONA C -Resultados 2ª fecha: Estrada 2-1 Desamparados y San Felipe 1-1 Atlético Baradero. -Posiciones: 1) San Felipe y Atlético Baradero, 4 puntos; 3) Estrada, 3 puntos; 4) Desamparados, sin puntos. -Partidos 3ª fecha: Desamparados vs Atlético Baradero (sábado 18.00) y Estrada vs San Felipe (domingo 17.30) ZONA D -Resultados 2ª fecha: Defensores de La Esperanza 2-0 Independencia (SP); y Defensores Unidos (SP) 2-1 Sarmiento. -Posiciones: 1) Defensores de La Esperanza, 4 puntos; 2) Independencia y Defensores Unidos, 3 puntos; 4) Sarmiento, 1 punto. -Partidos 3ª fecha: Defensores de La Esperanza vs Def. Unidos (sábado 17.00) e Independencia vs Sarmiento (domingo 17.30). ZONA E -Resultados 2ª fecha: Belgrano (Z) 1-1 San Carlos (SAdA) y Deportivo Capilla (E) 3-1 Trocha (M). -Posiciones: 1) San Carlos, 4 puntos; 2) Deportivo Capilla y Trocha, 3 puntos; 4) Belgrano, 1 punto. -Partidos 3ª fecha: Belgrano vs Deportivo Capilla (sábado 17.30) y San Carlos vs Trocha (domingo 19.00) ZONA F -Resultados 2ª fecha: Villa Sanguinetti (A) 1-1 San Martín (PM), Villa Italia (S) 1-1 Obras Sanitarias (A). -Posiciones: 1) Villa Italia y Obras Sanitarias, 4 puntos; 3) Villa Sanguinetti y San Martín, 1 punto. -Partidos 3ª fecha: Villa Sanguinetti vs Villa Italia (viernes 21.30) y San Martín vs Obras Sanitarias (sábado 19.00) ZONA G -Resultados 2ª fecha: CUSA (S) 1-1 Mitre (SP) y Banfield (SP) 4-3 Sports (S). -Posiciones: 1) Banfield y Mitre, 4 puntos; 3) Sports y CUSA, 1 punto. -Partidos 3ª fecha: Mitre vs Sports (domingo 17.30) y CUSA vs Banfield (domingo 17.30). ZONA H -Resultados 2ª fecha: Sportivo Barracas (C) 4-1 12 de Octubre (SN) y Provincial (P) 1-3 Racing (C). -Posiciones: 1) Sp. Barracas, 6 puntos; 2) Racing y 12 de Octubre, 3 puntos; 4) Provincial, sin puntos. -Partidos 3ª fecha: Sportivo Barracas vs Provincial (sábado 19.30) y 12 de Octubre vs Racing (domingo 18.00).



