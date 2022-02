Será su quinto y último amistoso de pretemporada antes del arranque del Apertura. El plantel de Puerto Nuevo afrontará hoy su quinto y último amistoso de esta pretemporada que concluirá con el regreso de la institución a la Primera C (el Torneo Apertura arrancaría el 12 de febrero). Será frente a San Miguel, como visitante, en horas de la mañana. Anteriormente, el Portuario se midió frente a la Reserva de San Lorenzo (1-0 en el primer partido y 0-2 en el segundo), Ferro Carril Oeste (0-0 y 0-3), All Boys (0-0 y 1-0) y la Reserva de Platense (0-0 y 1-0). En este caso se estará midiendo ante un equipo de la Primera B Metropolitana, con la intención de seguir sumando rodaje y de terminar de acoplar las incorporaciones que ha sumado en estas semanas (doce ya fueron oficializadas y restarían confirmarse entre tres y cuatro más de acuerdo al grupo de futbolistas que viene entrenando diariamente). "Estamos bien, estamos completos, con las alternativas pertinentes para cada posición. Estoy conforme con el plantel que se armó entre los jugadores que se quedaron y los que llegaron", remarcó el DT Alejandro Albamonte, en diálogo con FM Radio City. Su búsqueda en estos amistosos es preparar al equipo para "ser protagonistas en todas las canchas". Y para ello apuesta a un 4-2-3-1 de mucha intensidad y despliegue. En ese sentido, a la formación titular (que el entrenador ha repetido en casi todos los puestos en cada uno de los ensayos) todavía no le han convertido en los cuatro partidos previos. En contrapartida, le ha costado llegar al gol (solo convirtió Maximiliano Lara, de cabeza, tras una pelota parada frente a la Reserva de San Lorenzo). Son datos que va dejando esta pretemporada que en el barrio Don Francisco transcurre con muchas expectativas y ansiedad. Claro: cada vez falta menos para concretar oficialmente, de una vez por todas, ese ansiado regreso a la Primera C.

EL PORTUARIO SE ENFRENTÓ EL MIÉRCOLES CON LA RESERVA DE PLATENSE.