PENAS REDUCIDAS El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió que se reduzcan todas las sanciones vigentes a los futbolistas de todas las categorías de sus competencias. De esta manera, aquellos jugadores que tenían cuatro o menos fechas de suspensión no tendrán que ausentarse en ningún partido de la temporada que comenzará próximamente. Mientras que quienes tenían más de cuatro partidos de suspensión recibirán una reducción en su sanción del 50%. Uno de los grandes beneficiados por esta decisión es el delantero de Lanús, Lautaro Acosta, quien había sido sancionado con ocho fechas por su enfrentamiento con el árbitro Darío Herrera y, ahora, solo deberá cumplir con tres de los seis partidos que adeudaba de aquella suspensión.



GRAVE LESIÓN El mediocampista Francesco Lo Celso (21 años) sufrió este jueves la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda mientras participaba del amistoso que Rosario Central disputó frente a Patronato de Paraná. Según se informó, el hermano menor de Giovanni (jugador de la Selección y flamante refuerzo de Villarreal) será intervenido quirúrgicamente la próxima semana y la recuperación le demandará ocho meses de recuperación, por lo que se perdería prácticamente toda la temporada 2022 del fútbol argentino. TRIUNFO CLAVE En el cierre de la 11ª fecha de las Eliminatorias de CONCACAF para el Mundial de Qatar 2022, México consiguió un triunfo clave al vencer 1-0 a Panamá. Por su parte, Canadá quedó al borde de la clasificación con su victoria 2-0 sobre El Salvador, mientras Estados Unidos también dio un paso importante al superar 3-0 a Honduras. Actualmente, a falta de tres fechas para el final (se jugarán entre el 24 y el 30 de marzo), Canadá suma 25 puntos, Estados Unidos y México tienen 21 y Panamá se quedó en 17. Los tres primeros irán a Qatar, mientras el cuarto jugará un repechaje con el representante de Oceanía. EGIPTO VS SENEGAL Ayer se definió al segundo finalista de la Copa Africana de Naciones: después de igualar sin goles en el tiempo regular, Egipto venció 3-1 en los penales al local Camerún y se convirtió en el rival de Senegal, que el miércoles le había ganado 3-1 a Burkina Faso. Tanto la final como el partido por el tercer puesto se disputarán el domingo. MUNDIAL DE CLUBES En Abu Dabi, ayer comenzó el Mundial de Clubes de la FIFA con el partido correspondiente a la fase inicial, en el que Al Jazira (Emiratos Árabes Unidos) goleó 4-1 al amateur equipo de Pirae (Tahití). Con esta victoria, Al Jazira se convirtió en rival de Al Hilal de Arabia Saudita por un boleto a la semifinal en la que aguarda Chelsea de Inglaterra. En la otra semifinal ya espera Palmeiras de Brasil, cuyo rival saldrá del duelo entre Monterrey de México y Al Ahly de Egipto. COPA SIN GRANDES La Copa del Rey 2021/22 sigue dando sorpresas en España: después que Barcelona y Atlético Madrid quedaran eliminados en Octavos de Final, en Cuartos fue el turno de Real Madrid. El Merengue, que había sufrido con Elche en la ronda anterior, cayó ayer 1-0 a manos del Athletic Bilbao, que también había sacado al Barsa de la competición. Los otros tres equipos que avanzaron a semifinales son: Betis (goleó 4-0 a Real Sociedad), Rayo Vallecano (1-0 a Mallorca) y Valencia (2-1 a Cádiz).

