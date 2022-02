Clausuran una parrilla de Río Luján por falta de higiene y mercadería en mal estado

Fue en un control de rutina donde inspectores municipales detectaron que la cocina del lugar se encontraba en pésimas condiciones de limpieza y seguridad, entre otras irregularidades. El municipio realizó este viernes un operativo de rutina en el que clausuró la parrilla "El Angel", ubicada en Ruta 4 y 9, luego de constatar que no se respetaban las condiciones de higiene y seguridad necesarias. El comercio gastronómico, que ya tenía acumuladas varias actas solicitando orden y limpieza, fue visitado por inspectores municipales de la Dirección General y Políticas Sustentables y de la Subsecretaría de Habilitaciones, Permisos e Inspección General, junto a la Policía Rural, quienes detectaron múltiples irregularidades en la cocina y el sector de emplatados. Allí, se constató que las paredes y los pisos se encontraban muy sucios, incluso con larvas y gusanos, incluso la bacha donde se limpia la vajilla se encontraba en pésimas condiciones de higiene. También se constataron problemas de combustión en las cocinas. Asimismo, se encontraron con tres bolsas muy grandes con mercadería en mal estado que según manifestaron los propietarios eran para desechar porque se les habían roto tres heladeras, pero la realidad es que superaba la cantidad que soporta cada electrodoméstico. Otra de las irregularidades del lugar son las mesadas de madera, un material que no están permitidos ni son aptos para producir y elaborar alimentos, como así también la falta de vidrios y mallas antiplagas en las ventanas. Siguiendo con el control de rutina, los inspectores solicitaron la documentación del comercio que tampoco estaba en condiciones, no tenían libretas sanitarias, ni la correspondiente fumigación. Tampoco poseían los comprobantes de compra de la mercadería. Todas estas irregularidades detectadas son de alto riesgo de salud tanto para los clientes como para los empleados del lugar. Por ello, los inspectores municipales determinaron realizar la clausura preventiva del lugar y labrar las actas correspondientes.

Personal policial acompañó el operativo.





Inspectores municipales detectaron múltiples irregularidades.





La parrilla clausurada se encuentra en Ruta 4 y 9.