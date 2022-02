Irrumpe en la casa de su ex pareja y le quema las piernas a la novia

Fue el jueves por la noche, en el barrio Siderca Rojo. La víctima está hospitalizada. La supuesta agresora fue notificada, pero no aprehendida. Una mujer de 26 años irrumpió el jueves por la noche en el domicilio de su ex pareja, y con un aerosol, a manera de soplete, le quemó principalmente las piernas. No conforme con eso, cuando se ausentó del lugar, rompió el parabrisas de su vehículo, estacionado en la calle Busso al 90, del barrio Siderca "rojo". La víctima, Yolanda Luján Alles (34), se encuentra internada en el hospital municipal, con quemaduras del tipo A, en al menos 35% de su cuerpo y evoluciona favorablemente. Según trascendió, la supuesta agresora hasta anoche no había sido aprehendida, pero sí notificada por la Fiscalía 3.

