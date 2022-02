José Abel Perdomo

A nadie debe extrañar que el anuncio de que el gobierno ha llegado a un pre-acuerdo con el Fondo Monetario Internacional haya provocado tanta controversia en todo el abanico político, incluso al interior del gobierno. Como sucede en estos casos encontramos críticas para todos los gustos "como en botica" y prácticamente ninguna sorpresa, más si tenemos en cuenta que ya desde el inicio de su gestión este gobierno no sólo estaba negociando con el FMI sino también hacía buena letra en materia económica. Por ejemplo vimos como en concordancia con los deseos del Fondo se retaceó la ayuda imprescindible a los sectores más castigados por la pandemia para evitar aumentar el déficit fiscal y tener que emitir más pesos, lo que ocasionó en parte la derrota del Frente de Todos en las elecciones PASO y en las generales del año pasado. Todos hemos comprobado que este gobierno practica el "buenismo" y es enemigo de la confrontación tal como lo demuestra permanentemente en su relación con los grandes grupos concentrados de nuestra economía y por lo tanto era impensable una ruptura con el Fondo repudiando la deuda. También debemos convenir que gobierno y poder son cosas distintas y para tomar una determinación como esa de repudiar la deuda se debería contar con el poder popular suficiente que respalde esa medida. Lo que resulta por lo menos curioso es que recién ahora muchos muestren su disconformidad sobre la forma que se negoció. Como dicen los futboleros se analiza el partido con el diario del lunes. Hace muchos años John William Cooke quien fue una figura descollante del peronismo y delegado de Juan Domingo Perón sostenía que: "La política es transformar el número en fuerza", lo que no estaría sucediendo en la actualidad en que incluso el número está en duda. Lo cierto es que recién se trata de un pre-acuerdo y todavía falta la redacción del acuerdo que deberá ser aprobado por el directorio del FMI y por nuestro Congreso Nacional. A raíz de la disminución del déficit fiscal debemos recordar que se produce cuando los egresos del estado son superiores a sus ingresos y por lo tanto se puede achicar o bajando los gastos o aumentando los ingresos. Por el lado de los ingresos se puede lograr mejorando la recaudación tributaria mediante controles más eficaces o cobrándoles más a quienes pueden pagar por sus enormes ganancias y patrimonios y que como es sabido son quienes se enriquecieron en gran medida durante la pandemia cuando el resto de la población se empobreció, algunos cayendo en la pobreza o en la indigencia. Por el lado de los gastos se deberían eliminar los enormes subsidios que se otorgan a las clases más acomodadas como por ejemplo a la educación privada y a las tarifas de servicios públicos a aquellos que no lo necesitan por sus niveles de ingresos entre otros. Es preocupante que nadie le ha explicado a la población con lujo de detalle cuánto modifica la vida de los argentinos, fundamentalmente las clases populares y cuáles son los beneficios respecto al no pago sin generalizaciones que más que aclarar, oscurecen. Este tema es de tanta importancia para todos los argentinos que merece que el pueblo soberano sea consultado tal como se hizo respecto al conflicto con Chile por el Canal de Beagle durante el gobierno de Raúl Alfonsín que tuvo que ser no vinculante por no estar contemplado en nuestra Constitución que ya merece ser modificada. Es urgente establecer formas de verdadera participación popular porque en caso contrario se corre el riesgo de destruir el tejido social y que en lugar de vivir en una comunidad seamos una sumatoria de individuos en una permanente guerra de todos contra todos.