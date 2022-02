RESERVAS A LA BAJA La sangría de reservas del Banco Central no se detiene y desde el anuncio del entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el BCRA acumula una pérdida de 1.328 millones de dólares por pagos al organismo, intervenciones en el mercado de cambio y demanda de importadores. La información suministrada ayer por la autoridad monetaria refleja el pago de 366 millones al FMI para cubrir un vencimiento de intereses que operó el martes, que redujo las reservas a 37.189 millones. A ese monto se deben sumar 717 millones que fueron girados el jueves pasado como parte del acuerdo en la negociación. De esta forma en una semana, Argentina le abonó a la entidad que dirige Kristalina Georgieva un total de 1.083 millones de dólares. Por otra parte, fuentes del mercado financiero estiman que durante esta semana las intervenciones del BCRA en el mercado de cambio dejaron un saldo negativo de 50 millones.



GUZMÁN PIDIÓ APOYO El ministro de Economía, Martín Guzmán, mantuvo en Rusia, reuniones con empresarios e inversores y negoció el apoyo de ese país ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que aumente la asignación de fondos a la Argentina. El gobierno argentino quiere que el FMI incluya al país en la distribución de fondos del Fideicomiso de Resiliencia, un mecanismo por el que los países desarrollados, ceden parte de sus derechos especiales de giro (DEG) a naciones de ingresos bajos y medios, que incluye a la Argentina. Si el FMI acepta ese reclamo, la Argentina podría recibir nuevos fondos adicionales de DEG para destinarlos a aumentar las reservas del Banco Central (BCRA). Para gestionar ese apoyo, Guzmán se encontró con su par ruso, Anton Siluanov, con el que dialogó sobre la relación bilateral y la agenda multilateral en el G-20 y pidió el apoyo de Rusia para que Argentina pueda acceder a esos fondos. DEUDORES DE LUJO La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), intimaron a los dueños de 37 yates y veleros que no estaban registrados ante el fisco y notificaron deudas del Impuesto a las Embarcaciones Deportivas por un monto total de $25 millones, durante un operativo realizado en una guardería náutica de San Isidro. La fiscalización fue coordinada por Gaspar Spiritoso, subdirector de Acciones Territoriales y Servicios de ARBA, quien subrayó que "los controles se desarrollaron en conjunto con la AFIP", y explicó que "este trabajo articulado apunta a reducir la evasión y el incumplimiento en sectores de mayor capacidad contributiva". En ese sentido, destacó que "en el marco del operativo de verano profundizamos la fiscalización sobre construcciones de lujo sin declarar, autos de alta gama con deudas de Patente y, como en este caso, embarcaciones deportivas no registradas o con varias cuotas impagas". Los $25 millones de deuda notificada en la guardería de San Isidro correspondían a 203 titulares de yates, veleros, lanchas y motos de agua que tenían cuotas impagas del Impuesto a las Embarcaciones Deportivas. PRESENCIALIDAD PLENA El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires confirmó que el ciclo lectivo de este año para todas las universidades será presencial en su totalidad y que la vacunación será recomendada pero no obligatoria. Además, se informó que el pase sanitario no sería obligatorio para el ingreso a las aulas. La habilitación de la presencialidad plena que ya fue publicada en el Boletín Oficial provincial, específicamente en el documento 4-MJGM-2022, fue firmada por el ministro de Salud Nicolás Kreplak; y el jefe de gabinete, Martín Insaurralde. Entre los nuevos lineamientos, se indica que en las aulas estará permitido el aforo del 100% y la vacunación contra el coronavirus será recomendada, por lo cual no se pediría -en principio- el pase sanitario. Si será obligatorio el uso del tapabocas en el ingreso y la permanencia en los edificios, mientras que podrá no colocarse la mascarilla al aire libre cuando se respete una distancia de dos metros o más.