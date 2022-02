Impulsado por el Ministerio de Salud de la Provincia, junto al Plan Vacunate!, comenzará a vacunarse los días Lunes 7 y Martes 8 en la EP Nº12 del Bº Otamendi. Se aplicarán las mismas dosis que en los vacunatorios contra el COVID-19, según los grupos poblacionales. También el Municipio aplicará vacunas de calendario. "Para garantizar el regreso a las aulas debemos acercar las vacunas no solo a los alumnos, sino a toda la comunidad educativa y barrial" sostuvo el Coordinador, Leo Midón. El Plan Vacunate! iniciará este Lunes, una nueva etapa en la campaña de inmunización contra el Coronavirus. A través de una iniciativa del Ministerio de Salud bonaerense, montará postas itinerantes de vacunación en distintas escuelas de Campana. "Tenemos el gran desafío de buscar a los vecinos que faltan" adelantó el Coordinador del Plan Vacunate!, Leonardo Midón, quien detalló que la itinerancia en las escuelas comenzará Lunes y Martes (7 y 8) en la EP N°12 del barrio Otamendi. La semana continuará los días 9 y 10, en la EP N°10 del barrio La Josefa, mientras que el Viernes 11 estarán en la EP N°4 de Río Luján "Queremos que el regreso a las escuelas sea lo más cuidado posible, tanto del COVID-19 como de otras patologías que no pueden dejar de desatenderse. Hemos tenido muy buenas experiencias con los operativos itinerantes. Muchos vecinos se acercaron, se informaron y accedieron a vacunarse" expresó Midón. Los operativos se realizarán de 10 a 16 horas, son coordinados por la Región Sanitaria V, con el apoyo de la Dirección General de Escuelas, autoridades del área educativa, "quienes han posibilitado la comunicación directa con las familias, los alumnos, y la comunidad educativa y barrial toda, entendiendo que la escuela es un centro de referencia de cada barrio" agregó el funcionario. También adelantó que la Secretaría de Salud municipal se sumará a las postas itinerantes aplicando vacunación de calendario. "Las escuelas fueron los lugares donde se detectaron mayor cantidad de chicos y chicas con faltantes de dosis de vacunas. Vacunar a los chicos, a las familias y a la comunidad educativa, es dar un gran paso en el cuidado de la salud y de la vida" señaló el Coordinador del Plan de vacunación local, quien por último recordó que se aplicarán las mismas dosis que en las postas fijas de vacunación, comprendiendo a los mismos grupos poblacionales. El operativo es abierto a la comunidad, y los asistentes deberán concurrir con el cartón de vacunación inicial, y los menores, además, la libreta de vacunación correspondiente. La vacunación representa un eje central en toda política sanitaria preventiva, es un derecho y una responsabilidad social en nuestra comunidad. El calendario Nacional de Vacunación incluye vacunas para todas las etapas de la vida, situaciones especiales o para grupos específicos. Todas las vacunas del Calendario Nacional son seguras, obligatorias, gratuitas y se aplican en los centros de salud sin necesidad de orden médica. Las vacunas contra COVID-19 se suman a la estrategia de vacunación a fin de minimizar la internación, las complicaciones y los desenlaces fatales. Vale destacar que las vacunas contra COVID-19 se pueden coadministrar junto con cualquier otra vacuna del calendario obligatorio, pudiéndose aplicar el mismo día o en días diferentes y no requiere intervalo entre las dosis.

Las vacunas llegan a las escuelas, para que el inicio de clases sea seguro y cuidado.