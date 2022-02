Efemérides del día de la fecha, 5 de Febrero

DÍA DEL TRABAJADOR DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES

Instituido mediante el Convenio Colectivo de Trabajo 462/06 en el año 2006, en este día se homenajea a los trabajadores de entidades deportivas y civiles por su compromiso y dedicación diaria. Esta efeméride fue impulsada por la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), gremio fundado en el año 1946, que representa a 160.000 trabajadores.

FALLECE HERNÁN FIGUEROA REYES

Hernán Figueroa Reyes nació el 14 de septiembre del año 1936 en Salta. Proveniente de una familia ligada al arte, Figueroa Reyes creció bajo la influencia de su padre, que era escritor y su madre, que era actriz, poetisa y directora del teatro folklórico "La Cacharpaya". Lo que lo impulsó a aprender a cantar y a tocar la guitarra. Tras el divorcio de sus padres, en el año 1947, se radicó en San Isidro. Más adelante, empezó a estudiar abogacía en la Universidad de Buenos Aires (UBA) mientras alternaba diversos trabajos. Pero, en el año 1960, dejó sus estudios e integró la primera formación de "Los Huanca Hua".

Al año siguiente, lanzaron su primer álbum "Folklore argentino" y, en el año 1962, su segundo disco "Folklore argentino Vol. 2" además fueron aclamados en el Festival de Cosquín. En el año 1963, abandonó el grupo e inició su carrera solista formando su conjunto con Hernán Rapela, Emilio "Bocha" Martínez y Sergio Piñero. Así, con el correr de los años, lanzó los discos "Canta..." (1965), "El corralero" (1966), "El romántico trovador" (1967), "Hernán Figueroa Reyes" (1968) y "Adiós guitarrero" (1973), entre otros. Por otro lado, actuó en las películas "Ya tiene comisario el pueblo" (1967), "Adolescente viaje al sol" (1969), "El cantor enamorado" (1969) y "Argentinísima II" (1973).

Falleció en el año 1973 en Buenos Aires.

"ÁFRICA" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100"

Un día como hoy en el año 1983, el sencillo "África" de Toto destronaba a "Down Under" de Men at Work del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "Toto IV" (1982) y compuesta por Jeff Porcaro y David Paich, la canción fue la única de la banda en llegar a lo más alto de las listas. "Siempre quise ir a África, así que idealicé esta historia sobre un trabajador social que va allí y se enamora de trabajar con el país y hacer el bien. Pero también se enamora y tiene que elegir entre ayudar a la gente por el resto de su vida o tener una familia y hacer ese tipo de cosas" dijo Paich.