Éxito total: se agotaron los tickets para el Lollapalooza Argentina 2022

P U B L I C



Hay una enorme expectativa por el Lollapalooza Argentina 2022, luego de haberse suspendido por la pandemia. Por este motivo ya se agotaron todos los tickets para la séptima edición del festival que tendrá tres jornadas en el Hipódromo de San Isidro. Presentado por Flow Music, el encuentro cultural se llevará a cabo durante tres jornadas: el viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de marzo. De esta manera, 300 mil fans volverán a celebrar la música en vivo y a encontrarse nuevamente con sus artistas favoritos en un regreso que promete ser histórico. En esta oportunidad serán cinco escenarios y una pluralidad de estilos, con más de 100 de bandas y solistas como Miley Cyrus, Foo Fighters, The Strokes, A$AP Rocky, Martin Garrix, Doja Cat, Machine Gun Kelly, Jane´s Addiction, entre muchísimo otros artistas que se adueñarán de los escenarios más convocantes de Argentina para protagonizar un esperado regreso. Aquellas personas que se quedaron sin tickets también podrán disfrutar del Lollapalooza Argentina que se transmitirá vía streaming en vivo a través de Flow por 4 de sus canales (605, 606, 607 y 608), en los cuales se podrá disfrutar desde el inicio hasta el cierre, los shows completos de los diferentes escenarios, así como también contenidos exclusivos, entrevistas a las bandas y notas de color con toda la experiencia Lolla, que se podrá ver desde cualquier lugar del país y a través de cualquier dispositivo. Durante tres jornadas consecutivas, 100 mil fans por día revivirán la experiencia Lollapalooza que, desde su primera edición en nuestro país en 2014, ofrece actividades para la familia en el Hipódromo de San Isidro: shows en vivo de artistas internacionales y nacionales; LollaFood, para disfrutar de la vanguardia gastronómica; Rock& Recycle y Espíritu Verde, para aprender nuevas herramientas de sustentabilidad y continuar motivando la concientización por el cuidado del medio ambiente; y Kidzapalooza, el espacio lúdico para los más chicos. Para quienes compraron las entradas ya se encuentra habilitado el proceso de retiro y envío de pulseras para vivir la séptima edición. El canje de cintas se llevará a cabo hasta un día antes del festival inclusive, todos los días de 12 a 20 horas en La Rural (Av. Santa Fe 4201, frente a Plaza Italia). El procedimiento involucra tanto para las personas que no pudieron retirar la cinta antes de la reprogramación 2022 como para aquellos que lo hicieron cuando se confirmó el regreso del festival. Por su parte, las personas que ya tenían la pulsera en su poder, podrán utilizarla para ingresar el día que corresponde, sin necesidad de renovarla. Quienes solicitaron el envío a domicilio, ya se comenzaron a enviar de acuerdo al orden en que se realizaron las compras. El plazo aproximado de entrega será de 15 días. Line-up día por día Viernes 18 de marzo: Miley Cyrus, A$AP Rocky, Alesso, Duki, Bizarrap, C. Tangana, WOS, Marina, A Day To Remember, Turnstile, Deorro, Louta, Emilia, FMS, Alok, Boombox Cartel, Seven Kayne, Dillom, 070 Shake, Natalie Perez, Tai Verdes, Sael, Chita, Axel Fiks, Bruses, La Joaqui, Ainda, Rosario Ortega, Falke 912 Zenon Pereyra, Bianca Lif, Limon. Sábado 19 de marzo: The Strokes, Doja Cat, Machine Gun Kelly, Jack Harlow, Alan Walker, Khea, Kehlani, Nicki Nicole, Justin Quiles, LP, Litto Nebbia, Él mató a un policía motorizado, Chris Lake, King Gizzard & the Lizard Wizard, Ashnikko, Dani Ribba JXDN, FMS, Natanael Cano, Pabllo Vittar, Marc Seguí, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Cardellino, Taichu, Kiddo Toto, Clara Cava, Girl Ultra, Ghetto Kids, Molok0, Chiara Parravicini, wiranda johansen, Lucia Tacchetti, D3FAI. Domingo 20 de marzo: Foo Fighters, Martin Garrix, Babasónicos, Jane’s Addiction, Jhay Cortez, Tiago PZK, L-Gante, Kaytranada, Phoebe Bridgers, Alessia Cara, Idles, Remi Wolf, Channel Tres, Emmanuel Horvilleur, ACRU, FMS, Kaleb Di Masi, Alan Gómez, DJ TAO, The Wombats, Goldfish, Luck Ra, Sen Senra, Paula Cendejas, Saramalacara, Malena Villa, Las Ligas Menores, Celli, BB ASUL, Six Sex, Simona, Ronpe 99´.



Fuente: https://www.infobae.com/