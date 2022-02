El Portuario recibirá a Berazategui el domingo 13 de febrero desde las 17.00 horas. El amistoso frente a San Miguel pautado para ayer fue suspendido. Cada vez falta menos para que Puerto Nuevo vuelva a jugar en la Primera C. Después del histórico ascenso conseguido el año pasado, el Portuario entró en la recta final de su preparación para el Torneo Apertura y ayer conoció día y hora de su debut: será el domingo 13 desde las 17.00. El encuentro frente a Berazategui se jugará en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco y marcará el regreso del Auriazul a la Primera C después de 25 años. Su último partido en esta divisional fue el 11 de mayo de 1996, cuando perdió 1-0 frente a Villa Dálmine por la 19ª fecha del Torneo Clausura de la Temporada 1995/96. Camino a la presentación en la Temporada 2022, el plantel de Puerto Nuevo tenía programado para ayer un amistoso frente a San Miguel en condición de visitante. Sin embargo, el ensayo fue suspendido para preservar su campo de juego. De esta manera, el DT Alejandro Albamonte se quedó sin el último amistoso que tenía pautado antes del debut con Berazategui. Es que para hoy no logró programar otro encuentro y la semana próxima ya se trabajará como en cualquier semana de competencia, teniendo en cuenta que la presentación ante el Naranja será el domingo 13. Es decir: en apenas ocho días.

PABLO NEGRO VILLARREAL, UNO DE LOS REFUERZOS DEL PORTUARIO (FOTO: CARLA BRIGNOLO / CAPN).