PRESENCIA CAMPANENSE Ayer, Racing y Tigre se midieron en un amistoso disputado en el Cilindro de Avellaneda, donde hubo un campanense por lado. El defensor Leonardo Sigali (recuperado de una tendinitis) jugó para los titulares de La Academia que cayeron 2-1 frente al Matador. Mientras el mediocampista Mateo Cáceres (19 años) lo hizo para los suplentes del conjunto de Victoria, que se impusieron por el mismo marcador. Racing debutará en la Copa de la Liga Profesional el domingo 13 de febrero como local ante Gimnasia (LP), mientras que Tigre lo hará el viernes 11 como visitante, ante Godoy Cruz de Mendoza.



PEP SOBRE JULIÁN ÁLVAREZ El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, se refirió ayer a la contratación de Julián Álvarez y tras felicitar al club por el fichaje "de un jugador así" señaló: "Podría estar con nosotros ahora, pero tengo jugadores en esa posición y no me gusta tener muchos en la misma posición. Lo mejor es que se quede en River, donde está teniendo un nivel increíble con Marcelo Gallardo y sus compañeros". Además, durante la conferencia de prensa agregó: "En la próxima pretemporada estará con nosotros y decidiré qué hacer. Estamos muy contentos de tener a este talentoso joven jugador por los próximos años". YACOB ES CANALLA Claudio Yacob se convirtió en el cuarto refuerzo de Rosario Central para la Copa de la Liga 2022. Anteriormente, el plantel que conduce Cristian González había sumado al arquero Gaspar Servio, al defensor Javier Báez y al mediocampista Walter Montoya. CÓRDOBA OPEN Dos argentinos avanzaron a las semifinales del ATP 250 que se está disputando en el complejo Mario Alberto Kempes. Por un lado, Juan Ignacio Londero superó 6-4 y 7-4 al serbio Nikola Milojevic y hoy se medirá frente al español Albert Ramos por un lugar en la final. Y por el otro, Diego Schwartzman le ganó 3-6, 6-0 y 7-5 al colombiano Daniel Galán y esta tarde enfrentará al chileno Alejandro Tabilo, que anoche sacó del torneo a Sebastián Báez tras vencerlo por 6-1 y 7-5. EL EQUIPO DEL MAGO Diego Schwartzman, Federico Delbonis, Horacio Zeballos, Máximo González y Sebastián Báez fueron convocados por el capitán Guillermo Coria para integrar el equipo argentino de Copa Davis que recibirá a República Checa el 4 y 5 de marzo en Buenos Aires. La serie corresponde a la ronda clasificatoria para la fase final de la Copa Davis 2022, que disputarán 16 países entre noviembre y diciembre. LIGA NACIONAL Anoche, en una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet, Boca Juniors venció 77-61 como local a Obras Sanitarias y se afianzó en el grupo de arriba. El líder es Quimsa de Santiago del Estero (récord 15-3) y luego se ubican Peñarol de Mar del Plata (15-6), Gimnasia de Comodoro Rivadavia (15-6) y el Xeneize (12-5). Además, ayer también ganó Regatas Corrientes, que superó 109-94 a Platense. JUEGOS DE INVIERNO Con una impactante ceremonia, ayer quedaron inaugurados los Juegos Olímpicos de Invierno "Beijing 2022". En esta 24ª edición, Argentina presenta una delegación de seis atletas que fue encabezada como abanderados por los esquiadores Francesca Baruzzi (esquí alpino) y Franco Dal Farra (esquí de fondo). Además, también competirán Verónica Ravenna (luge), Victoria Rodríguez (patinaje de velocidad en pista corta), Nahiara Díaz (ski de fondo) y Tomás Birkner (ski alpino).

