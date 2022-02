» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 06/feb/2022 de La Auténtica Defensa. Primera Nacional:

Villa Dálmine cerró su pretemporada ante Armenio







En su cuarto y último amistoso, los titulares igualaron 0-0, mientras los suplentes se impusieron 2-1 con goles de D´Angelo y Haberkorn. El próximo sábado, el Violeta debutará como local en el Campeonato 2022 frente a Guillermo Brown (PM). La pretemporada de Villa Dálmine de cara al Campeonato 2022 de la Primera Nacional concluyó ayer con el amistoso disputado frente a Deportivo Armenio en el estadio de Mitre y Puccini. Ahora, lo que se vendrá para el plantel Violeta será la semana previa al inicio del Campeonato 2022, dado que el próximo sábado, desde las 17.00 horas, estará debutando como local frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn. El cierre de la pretemporada no dejó el mejor balance para Marcelo Franchini: los titulares igualaron sin goles frente al conjunto de Ingeniero Maschwitz en un partido de 80 minutos divididos en dos tiempos de 40. Así, lo positivo fue que mantuvieron el invicto de la pretemporada y que por primera vez no recibieron goles (antes habían registrado empates 1-1 con Estudiantes de Río Cuarto y Comunicaciones y la victoria 2-1 sobre Deportivo Merlo). En cuanto a la formación inicial, Agustín Alberione fue el lateral derecho titular (Federico Mazur se rehabilita de una lesión en un hombro) y, en esta oportunidad, Emiliano Agüero arrancó como volante central, relegando a Braian Camisassa (había sido el titular en los tres amistosos previos). En el mediocampo, junto a Agüero, estuvieron nuevamente Laureano Tello y Rafael Sangiovani (Ezequiel D´Angelo ingresó en el segundo tiempo por el ex Rosario Central). Mientras que Francisco Nouet retornó a la titularidad, dado que Lautaro Díaz sufrió una lesión muscular y está en duda para el debut. En esas cuatro posiciones están las dudas que dejó abiertas Franchini de cara a la presentación contra Guillermo Brown: Alberione o Mazur, Agüero o Camisassa, Sangiovani o D´Angelo y Nouet o Díaz. El resto ya pareciera tener un lugar asegurado en el debut. En el encuentro entre suplentes volvieron a sumar minutos las últimas incorporaciones: Joaquín Rikemberg y Federico Haberkorn (había ingresado en la parte final del primer partido también). Y llegó el momento de los goles: D´Angelo marcó el 1-0 poco antes de ser reemplazado por el juvenil Valentín Albano, mientras Haberkorn, de penal, convirtió su segundo tanto consecutivo (también había anotado ante Deportivo Merlo). Así se cerró la etapa de los amistoso para Villa Dálmine. Y a partir de mañana comenzará el tiempo de enfocarse decididamente en Guillermo Brown y en la posibilidad de iniciar el Campeonato 2022 de la Primera Nacional con el pie derecho.

D´ANGELO MARCÓ EL PRIMER GOL DEL PARTIDO ENTRE SUPLENTES. LUEGO TAMBIÉN CONVIRTIÓ HABERKORN.





LA VELOCIDAD Y EL DESEQUILIBRIO DE NICOLÁS GONZÁLEZ SON UNA DE LAS CARTAS OFENSIVAS DE ESTE EQUIPO.





EMILIANO AGÜERO VOLVIÓ A JUGAR COMO VOLANTE CENTRAL TITULAR. PRIMER PARTIDO VILLA DALMINE (0): Germán Montoya; Agustín Alberione, Facundo Gómez, Fernando Moreyra, Diego Martínez; Rafael Sangiovani, Emiliano Agüero, Laureano Tello; Nicolás González, Juan Pablo Zárate y Francisco Nouet. DT: Marcelo Franchini. CAMBIOS: ST 11m Ezequiel D´Angelo x Sangiovani; 22m Braian Camisassa x Agüero y Federico Haberkorn x Nouet y 31m Alan Sosa x Montoya. DEPORTIVO ARMENIO (0): Juan Cruz Cuesta; Juan Pablo Salomoni, Facundo Quiroga, Jonathan Chacón, Ian Pérez; Lautaro Montani, Nahuel Sica, Diego Nakache, Nicolás Giovagnoli; Pío Bonacci y Emanuel Zagert. DT: Mario Gómez. GOLES: No hubo. CANCHA: Villa Dálmine. ARBITRO: Emir Michelón. DETALLE: se jugaron dos tiempos de 40 minutos cada uno. SEGUNDO PARTIDO VILLA DALMINE (2): Alan Sosa; Jeremías Kruger, Agustín Solveyra, Gabriel Pusula, Lucas Amud; Ezequiel D´Angelo, Braian Camisassa, Joaquín Rikemberg; Juan Farías, Federico Haberkorn y Juan Cruz Franzoni. DT: Marcelo Franchini. CAMBIOS: PT 36m Valentín Albano x D´Angelo. ST Gino Olguín x Camisassa; Valentín Umeres x Farías; 15m Francisco Salerno x Sosa; Tomás Chechic x Rikemberg y Franco Costantino x Haberkorn. DEPORTIVO ARMENIO (1): Nahuel Nistal; Tomás Monzón, Luis Romero, César Leguizamón Arce; Darío Sayago, Franco Almanza, Luis Olmedo, Luciano Lazarte; Julián Ramírez, Valentín Bottan y Luciano Villalva. DT: Mario Gómez. GOLES: PT 30m Ezequiel D´Angelo (VD). ST 11m Valentín Bottan (DA) y 13m Federico Haberkorn -de penal- (VD). CANCHA: Villa Dálmine. ARBITRO: Jorge Pactat. DETALLE: se jugaron dos tiempos de 40 minutos cada uno. FARÍAS FUE OFICIALIZADO El atacante Juan Jesús Farías, quien realizó toda la pretemporada con el plantel, fue oficializado ayer como nuevo jugador de Villa Dálmine para el Campeonato 2022 de la Primera Nacional. El zurdo llega desde San Martín de Zárate, pero tiene pasos por las divisiones juveniles de Talleres y la Reserva de Huracán. Así, el Violeta llegó a 16 incorporaciones en este mercado de pases después de las firmas de los arqueros Germán Montoya y Alan Sosa; los defensores Federico Mazur, Agustín Alberione, Facundo Gómez, Gabriel Pusula, Fernando Moreyra, Lucas Amud y Diego Martínez; los mediocampistas Braian Camisassa, Rafael Sangiovani y Joaquín Rikemberg; y los delanteros Nicolás González, Juan Pablo Zárate, Federico Haberkorn y el mencionado Farías.

