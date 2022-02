» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 06/feb/2022 de La Auténtica Defensa. Fue aprehendida la mujer acusada de lesionar a Yolanda Alles







Fue el jueves por la noche cuando le causó quemaduras severas en el 35% de su cuerpo. Una mujer de 26 años irrumpió el jueves por la noche en el domicilio de su ex pareja, y con un aerosol, le quemó principalmente ambas piernas a la novia actual del dueño de casa. No conforme con eso, cuando se ausentó del lugar, la agresora rompió el parabrisas del vehículo de la víctima, estacionado en la calle Busso al 90, del barrio Siderca "rojo". Según fuentes policiales, la agresora se había presentado minutos antes intentando retirar a su hijo, dado que no quería que se quedara en la casa del padre, sin lograr su cometido. Fue entonces que minutos después volvió al lugar y arremetió contra la integridad física de Yolanda Alles, arrojando un aerosol que se enciende en llamas y le provoca quemaduras severas en sus piernas. Convocados por la Fiscalía interviniente, efectivos de la DDI dieron con el paradero de la agresora, quien se encontraba en el domicilio de un tío, donde fue aprehendida. La mujer, de 26 años, quedó alojada en la sede policial de 25 de Mayo y Colón a la espera de ser indagada judicialmente este próximo lunes a primera hora por Lesiones Graves.



La acusada está alojada en la sede de la DDI. Aparentemente, ella también tendría quemaduras en ambos brazos.



