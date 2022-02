» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 06/feb/2022 de La Auténtica Defensa. Coronavirus: 81 nuevos contagios en Campana







De esta manera, la primera semana de febrero consolida la tendencia a la baja en los casos confirmados. En tanto, ayer fue el primer día del mes en que no se notificaron fallecimientos. La Secretaría de Salud municipal informó ayer 81 nuevos contagios de coronavirus en la ciudad, una cifra que consolida la tendencia a la baja de los casos que se están reportando diariamente respecto al pico de la denominada "tercera ola" que se dio durante enero. De hecho, en lo que va de febrero se han confirmado 612 positivos, un total que arroja un promedio de 122 por día. Una media 50% inferior a la registrada durante enero, que culminó con 245 casos por jornada. Mientras tanto, en lo que va del año ya se han sumado 8.201 contagios confirmados en Campana, que acumula 25.425 casos totales desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020. Además, el parte de este sábado de la Secretaría de Salud fue el primero del mes que no trajo consigo la confirmación de nuevos fallecimientos, cortando así una seguidilla de cuatro días de febrero en los que se habían notificado siete decesos. De esta manera, en lo que va del año, la ciudad sigue acumulando 16 muertes (todas informadas entre el 20 de enero y el 4 de febrero), mientras el total de víctimas fatales se mantuvo en 322 (la tasa de letalidad sigue siendo de 1,27%). VACUNACIÓN Según la Sala de Situación del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, en nuestra ciudad ya se han aplicado 228.732 dosis. En el detalle, 105.352 personas recibieron la primera dosis; 93.959, dos dosis; 11.298 cuentan con tres dosis; y 18.123 tiene la dosis refuerzo.

EN LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DE FEBRERO SE HAN PROMEDIADO 122 CASOS POR JORNADA EN CAMPANA.



ZÁRATE En la vecina ciudad se informaron ayer 229 nuevos positivos de coronavirus, una cifra que elevó a 24.010 la cantidad de casos totales desde que comenzó la pandemia. Además, también se reportó un nuevo fallecido: un hombre de 82 años, cuyo deceso se produjo el 20 de enero. De esta manera, la cantidad de víctimas fatales totales ascendió a 410 en Zárate (su tasa de letalidad es de 1,71%). #Dato la Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana informó este sábado 81 casos positivos de #Covid_19. #CuidarteEsCuidarnos. pic.twitter.com/xbnv4kgyoc — Daniel Trila (@dantrila) February 5, 2022

