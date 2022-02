» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 06/feb/2022 de La Auténtica Defensa. Alonso celebró la creación del programa de apoyo al fortalecimiento de la infraestructura comunitaria







La medida se dispuso a través de la resolución 26/2022 publicada en el Boletín Oficial, "con la finalidad de desarrollar estrategias de atención social, familiar y sanitaria a la población en condiciones de vulnerabilidad crítica". "En un momento en el que comenzamos a salir de una crisis económica que golpeó muy duro a los territorios más vulnerables, no se puede hacer mirando para otro lado, y esta es una herramienta por la cual el Estado dice presente enfrentando el problema, invirtiendo donde más hace falta", señaló la diputada provincial de nuestra ciudad, Soledad Alonso, sobre la creación del "Programa de Apoyo al Fortalecimiento de la Infraestructura Comunitaria" que llevará adelante del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. La medida se dispuso a través de la resolución 26/2022 publicada en el Boletín Oficial, "con la finalidad de desarrollar estrategias de atención social, familiar y sanitaria a la población en condiciones de vulnerabilidad crítica". Según se explicó, la autoridad de aplicación del programa será la Subsecretaría de Planificación y Coordinación Territorial de la Obra Pública, en tanto la Secretaría de Obras Públicas quedó facultada para fijar los montos máximos financiables para cada proyecto que se ejecute. "Estamos hablando -señaló Alonso- de asistir financieramente obras de infraestructura en barrios populares de todo el país, tales como playones deportivos, centros multipropósitos, centros de atención primaria de la salud, de oficios y de fortalecimiento de la economía social, refugios, asilos y centros de día y bibliotecas barriales, y también la construcción de veredas nuevas o mejoramiento de las existentes, la parquización, iluminación, señalización y colocación de mobiliario urbano, la consolidación del alumbrado público en veredas y plazas, la ejecución de cordón cuneta, redes de desagües pluviales, y la pavimentación de calles barriales". En ese sentido, la Lic. Alonso explicó que la cartera del Ministro Gabriel Katopodic aspira a que estas inversiones articulen y se complementen con las políticas públicas que se vienen desarrollando desde otros organismos nacionales, provinciales, y municipales, de manera de mejorar la organización comunitaria de los barrios populares en diferentes niveles: "Pensemos que son territorios donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos o más de los servicios básicos como el agua corriente, electricidad con medidor o red cloacal. Pero ahí también ahí viene el Estado presente para planificar, organizar y desarrollar iniciativas de producción comunitaria, apoyar desde los centros comunitarios al acompañamiento de las personas en situación de calle o que estén atravesando problemáticas de violencia intrafamiliar o por motivos de género, acompañar los procesos tendientes a garantizar los cuidados de niños, niñas y adolescentes que atraviesan situaciones de abandono, desvinculación familiar, violencia, o maltrato; pero así también acompañar, guiar y brindar herramientas y oportunidades a aquellos quienes luchan por salir adelante", concluyó.

