La diputada Soledad Alonso y el diputado (MC) Carlos Ortega estuvieron en la CUCeI

Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 06/feb/2022 de La Auténtica Defensa.







El Presidente de La Cámara Unión del Comercio e Industria de Campana, Octavio "Chiche" Lagar junto a otros integrantes de la comisiòn directiva, invitaron a la Diputada Provincial Soledad Alonso y al Diputado Nacional (MC) Carlos Ortega para analizar en profundidad el tema de la coyuntura económica local y aportar soluciones e ideas concretas a los problemas de la comunidad comercial e industrial campanense. El presidente de la CUCEI Octavio "Chiche" Lagar expresó los temas más recurrentes planteados por los comerciantes e industriales, entre otros que puedan lograr préstamos a tasas accesibles o subsidios para mejorar la productividad, financia-miento para el sector productivo, asistencia técnica y la problemática impositiva local." La Diputada Soledad Alonso señaló "Es nuestra responsabilidad acompañar a las y los comerciantes, empresarios y PyMEs locales, que estén asociados o no a la cámara, que han sufrido mucho con la pandemia, pero que han demostrado una gran capacidad de resiliencia, adaptación y transformación; es un orgullo para nosotros y estamos convencidos de poder colaborar con ellos desde nuestro lugar" A continuación, Carlos Ortega agregó "Es donde tiene que aparecer el rol del Estado en su conjunto, Nación y Provincia. Los representantes del sector público y del sector privado debemos trabajar articulando herramientas concretas de asistencia en condiciones que en poco tiempo serán muy favorables. Vamos a acompañar y cooperar con cada uno de los comercios y empresas de Campana mediante acciones colectivas para ofrecerles la oportunidad de crecer" Sobre todas las temáticas planteadas se resolvió continuar avanzando con cada ítem en sucesivas reuniones de trabajo invitando a socios y no socios a participar en el diseño de políticas y promoción de estrategias locales con la posibilidad de intercambiar consultas y experiencias Finalmente, el presidente de la Cámara, expresó que la oportunidad de concientizar a los comerciantes, industriales y profesionales sobre la importancia de estar nucleados en la entidad ya que "la Cámara es la voz de todos los comerciantes y empresarios y la que lucha firmemente por intentar mejorar la situación económica de todos los privados y generarle beneficios tangibles a los asociados".



