"Nadie puede estar alegre en el Frente de Todos con el FMI en la Argentina"

El ministro de Economía, Martín Guzmán, ponderó el acuerdo y dijo que se logró sobre "pilares razonables". También sostuvo que no haberlo logrado "hubiese sido un golpe para la recuperación económica". El ministro de Economía, Martín Guzmán, destacó que se logró un acuerdo "sobre pilares razonables" con el FMI, aunque reconoció que "nadie" en el oficialismo "puede estar alegre" por tener a ese organismo internacional en la Argentina. El funcionario evitó pronunciarse sobre la dimisión de Máximo Kirchner como titular del bloque oficialista en Diputados en desacuerdo con el acuerdo con el Fondo y de la posición de su madre, la presidenta Cristina Kirchner. "Lo respetuoso es que cada líder se exprese sobre las cuestiones que se quiera expresar en el momento que quieran. La realidad es que el Congreso de la Nación tendrá su oportunidad para tratar esta situación", señaló en declaraciones formuladas en Moscú, durante la gira presidencial de Alberto Fernández por Rusia, China y Barbados. Además, aclaró que no es el rol de él manifestarse sobre "las decisiones de los líderes del Frente de Todos" y remarcó: "A mí lo que me toca es gestionar la política económica". Guzmán ponderó el acuerdo con el FMI al señalar que de no haberse alcanzado "hubiese sido un golpe al proceso de recuperación económica que la Argentina está transitando". "Lo que ocurrió es que terminó eligiendo entre la alternativa de un acuerdo sobre pilares que son razonables, en un contexto en el cual nadie en nuestra fuerza política puede estar alegre con tener al Fondo Monetario Internacional en la Argentina, pero es una realidad", explicó el ministro. En tanto, en una entrevista publicada por el sitio de La Nación, sostuvo que no se arribó a "un acuerdo de un fuerte ajuste fiscal que hubiese implicado descarrillar a la recuperación económica que la Argentina está viviendo".

