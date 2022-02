» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 06/feb/2022 de La Auténtica Defensa. "Flores de Enero" de Florencia Aguilar







Es su primer libro de poesías. Desde los 14 años escribe. "Es muy difícil para los escritores animarse a que otros lean lo que vos hacés... No puedo expresar lo que siento en este momento, es una mezcla de muchas emociones". Hace unos días presentó en el bar Drift su primer libro de poesías titulado "Flores de Enero" ante amigos y familia. Ahora en diálogo con La Auténtica Defensa cuenta detalles de su producción. Se llama María Florencia Aguilar, tiene 32 años, es profesora de Lengua y Literatura y Comunicadora Social. También militante social y política. "La idea de publicar el libro surgió después de más de quince años de escribir, después de una reunión de escritores en la que participé acá en Campana. Todos habían publicado, menos yo" cuenta la joven y agrega "es muy difícil para los escritores animarse a que otros lean lo que vos hacés. En mi caso me costó mucho pensar que iba a haber gente a la que le interesara lo que yo escribía. Todavía no puedo creer que me animé a publicar... No puedo expresar lo que siento en este momento, es una mezcla de muchas emociones". Flores de Enero es un compilado de recuerdos, amores, desamores, tristezas, alegrías y esperanzas de una mujer. El libro es impreso y editado por El Escriba Ediciones. "Es un compilado de poesías, que va desde mis 15 años hasta ahora". El título hace referencia, en primer lugar, al mes en el que nació y, en segundo lugar, a lo que significan las flores para ella. "De eso hablo en el prólogo y tiene que ver con los procesos de la vida". En el año 2016 participó de dos antologías de poesías, compiladas por la Editorial Dunken: "El sentir en letras" y "Primavera de poemas". En ellas publicó sus poemas "Me cuesta respirar" y "Bajo la lluvia oí tu voz", respectivamente. Florencia asegura que se lleva muy bien con las redes sociales y que gracias a la carrera de Comunicación Social aprendió bastante sobre ellas. Tiene una cuenta de Instagram donde publica todo lo referido al libro (@mfloraguilarok) A la hora de definirse cita un fragmento del libro: "Florencia es una mujer que, aunque muchas veces quiso olvidar, es una militante de la memoria activa. Ella supo derrumbarse y reconstruirse muchas veces, porque de eso, dicen, se trata la vida". Al finalizar la joven "Quiero seguir llevando el libro a todos los lugares que pueda, continuar escribiendo, y poder retomar un proyecto de investigación que comencé antes de la pandemia, desde mi rol de comunicadora". "Flores de Enero" ya está disponible en la Librería Byblos de nuestra ciudad y en la tienda online, con envíos a todo el país https://florenciaaguilar.mitiendanube.com o a través de sus redes sociales (Facebook o Instagram).

Florencia Aguilar



