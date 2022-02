» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 06/feb/2022 de La Auténtica Defensa. Astrología Maya:

10 Ik - Mago 10 - Energía del 6/2/2022 - Trecena de la Serpiente

Por Alejandra Dip







Alejandra Dip Cuenta originaria. AÑO 9 IK 5129. Nuevo año HAAB comienza el 19/2/22 10. MANIK 5130. IX - BALAM - OCELOT. 10 IX- Mago: apertura a las visiones internas y profundas de cada uno. Poder interior, autoconocimiento. Percepción. Activa nuestros dones natales. Animal de poder - El jaguar-piedra. Ámbar. Metal: bronce. Día de la Madre Tierra, de la naturaleza y la luna. Hoy pedir perdón por la explotación de la Madre Tierra. Nos puede suceder que nos duela el cuerpo, las articulaciones, la cabeza. También podemos estar o aplastados o energéticos por el exceso de energía. La magia y la palabra que queres decir o escuchar puede salir de la galera. Hoy todo se puede concretar! El IX, Energía femenina y atemporal y por eso nos pide vivir el momento presente, ni pensando en lo que pasó, ni pensando en el que vendrá. Viene de la Energía CIMI, que nos dice que el pasado hay que dejarlo atrás. Todo sucede aquí y ahora. Hoy el poder del tercer ojo está activado. El Mago saca la verdad a la luz, el Mago hace magia, y de repente cuando menos lo esperabas saca un conejo de la galera. Día donde se puede concretar lo que menos pensábamos que se podía dar. Todo sale a la luz. Esta Energía tiene como destino el IK, la comunicación, así que hablemos con el corazón, evitemos estar verborragicos y descontrolados, todo lo que hoy siembres traerá buenos frutos, día para vencer pruebas de índole espiritual, todo lo que hoy hagas puede llegar a tener éxito. Todavía quedan tres días de esta trecena donde se van a seguir destapando cosas, la mugre sale, no se puede seguir ocultando. Día para limar asperezas, para que las diferencias se achiquen. Hoy concreten el dar y el recibir. Que la Energía universal no se corte. No hay que inmolarse en el dar. Hay que aprender a pedir ayuda y a recibirla. No hay que sentirse frágil o débil por recibir ayuda, es parte de la rueda que se da, va y viene porque cuando das y no recibís a cambio y lo haces para sentirte mirado, validado, querido, después te sentís desvalorizado. Esta Energía nos puede predisponer si estamos mal aspectados a sentirnos así. Arriba y adelante: hoy la magia esta en el aire. ¡IN LAK ECH!



