Efemérides del día de la fecha, 6 de Febrero

DESASTRE AÉREO DE MÚNICH Sucedió en el año 1958 cuando el avión que transportaba al plantel del Manchester United, junto a otras personas, de regreso a Inglaterra se estrelló en Múnich (Alemania). En ese entonces, los "Busby Babes" (apodo dado en honor a Matt Busby, director técnico del equipo, y por la corta edad de los jugadores) habían empatado 3-3 ante Estrella Roja de Belgrado (Serbia) en los cuartos de final de la Champions League; así, Los Diablos Rojos avanzaron a las semifinales sabiendo que su próximo rival iba a ser el A. C. Milan. En el vuelo de regreso, el avión hizo una escala en Múnich para recargar combustible y, luego de dos intentos de despegue fallidos (producto del mal tiempo), el tercero terminó en la tragedia que puso fin a la vida de 23 personas incluyendo futbolistas, periodistas y miembros de la tripulación aérea. Los jugadores fallecidos fueron Geoff Bent, Roger Byrne, Eddie Colman, Mark Jones, David Pegg, Tommy Taylor, Liam Whelan y Duncan Edwards. Entre los sobrevivientes se encontraron Matt Busby y los jugadores Bobby Charlton, Harry Gregg, Dennis Viollet, Jackie Blanchflower, Albert Scanlon y Kenny Morgans.



FALLECE DOÑA PETRONA Petrona Carrizo de Gandulfo nació el 29 de junio del año 1896 en La Banda, Santiago del Estero. Guiada por su madre, Clementina, Carrizo de Gandulfo aprendió a cocinar desde temprana edad: "Mi madre fue la propietaria de la mejor casa de pensión de Santiago del Estero y me llamaba muchas veces para que viera cómo se cocinaba; pero [yo] no hacía caso, no me interesaba". A los 16 años partió a Buenos Aires, donde comenzó a trabajar como encargada de cocina en una estancia y se enamoró de su futuro marido, Atilio Gandulfo. Con él se instaló en Capital pero, a causa de una enfermedad, su esposo tuvo que dejar su trabajo y Carrizo de Gandulfo comenzó a trabajar como promotora de las cocinas que fabricaba la Compañía Primitiva de Gas. Para desempeñarse en su empleo tomó clases con el chef Ángel Baldi en "Le Cordon Bleu", filial argentina de la escuela de gastronomía francesa; así, arrancó a cocinar en las vidrieras del Bazar Dos Mundos ante la atenta mirada de cientos de mujeres que buscaban aprender sus secretos culinarios. Además, compartía sus recetas en la revista "El Hogar". Con el tiempo, arribó a Radio Argentina, Radio Excelsior y Radio El Mundo. Por otro lado, en el año 1932, publicó su libro "El libro de Doña Petrona", el cual en 800 páginas enseñaba más de 3.000 recetas a sus lectores. Más adelante, en el año 1952, debutó en la televisión en el programa "Variedades hogareñas" y, en 1960, consolidó su fama con el programa "Buenas tardes, mucho gusto". Falleció en el año 1992 en Olivos, Buenos Aires.



SE LANZA "FORMATION" Un día como hoy en el año 2016, Beyoncé lanzaba el sencillo "Formation". Perteneciente al álbum "Lemonade" (2016) y compuesto por la cantante estadounidense junto a Michael Len Williams II y Khalif Brown, la canción expresa el orgullo de la artista sobre sus raíces pero, el videoclip de la misma, fue acusado de enviar un mensaje contra la policía: "Si celebrar mis raíces y mi cultura durante el Mes de la Historia Negra hizo que alguien se sintiera incómodo, esos sentimientos estaban allí mucho antes de un video y mucho antes que yo".



