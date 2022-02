» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 06/feb/2022 de La Auténtica Defensa. La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "La violencia tiene género"

Por María Victoria Paredes











Se puede definir violencia como la imposición por la fuerza, de una voluntad sobre otra, pudiendo utilizar la fuerza física o psicológica para obtener poder sobre el otro para destruirlo o someterlo. Lamentablemente estamos viviendo tiempos de violencia diariamente; el ser humano busca tener un lugar de poder, ya sea en el trabajo, en la familia, en la escuela, en el lugar donde estemos; la falta de amor por el prójimo, el egoísmo, el ponernos en el primer lugar y no reconocer nuestros propios errores, y la ausencia de Dios, nos lleva a vivir en una competencia comparativa con el resto de la sociedad, sin darnos cuenta que si buscamos primeramente a nuestro Señor Jesucristo (Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas) tendríamos todo lo necesario. No hablo de no respetar jerarquías, (por ejemplo, en el trabajo, todo tiene un orden), sino de saber que Dios ha hecho a hombres y mujeres por igual, con igual importancia de valores, uno no está por encima del otro, sino que uno necesita del otro, se complementan. La Biblia declara que todos los seres humanos han sido creados a imagen de Dios, como varón y mujer (Génesis 1:27, Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó). Además, tanto varones como mujeres pueden ser salvos de la condenación, por igual a través de Cristo. En (Gálatas 3:28) leemos: "Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús". Estadísticamente son denunciados, en mayor cantidad, casos de violencia ejercida sobre la mujer; y también hay casos de abuso hacia niños y ancianos de ambos sexos. el problema es que la violencia tiene género. ¡¡¡Y es el género humano!!! En la Biblia, Adán es el género humano (vieja naturaleza) o la humanidad en sentido colectivo (Génesis 1:26), que en su deseo de ser igual a Dios y colocarse en su lugar, cedió a la tentación y se rebeló contra el Creador (Génesis 3:4-5). Las consecuencias de esta rebeldía todavía las padece hoy el género humano. La única manera de volver a tener una buena relación con tu Padre Creador, y recuperar su herencia, es a través del segundo Adán, Cristo (la nueva naturaleza), a través del cual tenemos una nueva vida que elimina la enemistad con Dios y nos permite tener paz y una vida junto a Él en la eternidad. (2da Corintios 5:17) "De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas". Cristo erradica la violencia de nuestras vidas, seamos hombres o mujeres, nos limpia de todo mal, de todo pasado oscuro y nos una nueva vida, y con un buen propósito. "No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: Mía es la venganza; yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal; al contrario, vence el mal con el bien". (Romanos 12:17-21) Seguir a Cristo es una decisión tomada con libertad, y no es tarde, ¡estas justo a tiempo! Búscalo, y/o contáctate con un cristiano y/o una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia". ¡No te arrepentirás! ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! María Victoria Paredes. Varela 447 (ex.Rivadavia) - Campana - Tel. 03489.427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar

