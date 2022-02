» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 06/feb/2022 de La Auténtica Defensa. Semblanzas entre hermanos:

"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" 6 Febrero de 2022 - Año II - Edición Nº 170 - 128º Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina "NO ESTÁS SOLO, LLOREMOS JUNTOS: LA DROGA MATA" Los obispos de la región Buenos Aires publicaron una carta titulada "No estás solo, lloremos juntos: la droga mata", expresando dolor y cercanía frente al drama que se vive en el conurbano ante la muerte de jóvenes y adultos por el consumo de estupefacientes. Con su oración, se acercaron a familiares y amigos de las víctimas en este momento de tanto dolor. Expresaban: "La adicción: ¡Es un grito! Clama con angustia, clama pidiendo ayuda, la drogodependencia se fue extendiendo, profundizando y complejizando. Siendo esta cuestión algo impostergable, es necesario cuanto antes una "Ley de Emergencia en Adicciones". Más adelante aclaraban: "Podemos escuchar o también nos podemos "hacer los sordos". Podemos oír tantas noticias en torno a este gravísimo hecho, así llamado "caso de la droga adulterada", como si existiera una "droga legítima". Muchos alzan sus opiniones diciendo que se legalice la droga. Escuchando a tantos pibes y pibas de nuestros barrios, lo que comenzó como un pasatiempo, una probada, termina siendo una espiral de violencia, abandono escolar, situación de calle, muerte. La despenalización del consumo, la legalización de las sustancias, solo traerá más consumo y marginalidad. Seguramente se instalará en la sociedad que las drogas legales no hacen daño: las drogas matan siempre." Y afirmaban: "La realidad de la pandemia sigue existiendo, aunque ahora el número de muertos no impresiona tanto, ¡qué pronto nos volvemos indiferentes! Seguramente este hecho de la "droga adulterada" será noticia por un tiempo, y después a otra cosa. De esta forma, nos desconectamos y naturalizamos todo tipo de violencia, nada ya nos llama la atención: personas que no tienen agua potable -ni demás servicios básicos-, quienes no tienen lo suficiente para comer o para acceder a una asistencia digna de salud, los que no tienen vivienda, los que no tienen trabajo o teniéndolo son explotados, las víctimas de la inseguridad, los abuelos abandonados, la trata de personas, las personas que están solas, los que siguen sufriendo el flagelo de la droga todos los días y tantas otras injusticas con las que nos enfrentamos a diario. Los Derechos Humanos vulnerados nos tienen que conmover y movilizar: no podemos ser indiferentes, volvamos a conectarnos con los demás, escuchar "con el corazón". "No nos cansemos de pedir a las autoridades del Estado Nacional, que se ocupen de ir detrás de los mecanismos de corrupción en todos sus niveles, que alimentan este circuito del narcotráfico, que destruyen tantos barrios, comunidades, familias, hermanos. Alentamos también la creación de mayores espacios de contención e internación, para que las familias más pobres puedan llevar a sus familiares adictos", exhortaban. Recemos por los fallecidos, sus familiares y quienes todavía se encuentran en grave estado de salud.



"GRACIAS POR LO QUE SON, POR LO QUE HACEN Y POR CÓMO LO HACEN" Las intenciones de oración que el Papa Francisco confía a toda la Iglesia Católica, en este mes de febrero, está dedicado a la misión de las mujeres religiosas y consagradas. En un mensaje donde las considera vitales para la vida de la Iglesia, Francisco exhorta a las religiosas a "seguir trabajando y hacer incidencia con los pobres, con los marginados, con todos los que están esclavizados por los traficantes". El Papa reconoce que son muchas veces injustamente tratadas (incluso dentro de la Iglesia), pero las anima a seguir con sus obras apostólicas y pide rezar para que sigan encontrando nuevas respuestas frente a los desafíos del tiempo actual. Francisco reivindica el papel de las mujeres que se dedican a la vida consagrada y su mensaje es contundente: "¿Qué sería la Iglesia sin las religiosas y laicas consagradas? No se puede entender la Iglesia sin ellas." Esta edición contó con la colaboración de la Unión Internacional de Superioras Generales (UISG), que reúne más de 1900 congregaciones religiosas. Según las estadísticas en el 2021, hay más de 630 mil mujeres religiosas en todo el mundo. Con el siguiente enlace se puede ver este Video del Papa: https://www.youtube.com/watch?v=1O58LHyqWXk

BENDICIÓN DE GARGANTAS El 3 de febrero, en la Catedral Santa Florentina, la conmemoración de San Blas, obispo y mártir, se celebró con la bendición de las gargantas de los fieles. La historia cuenta que San Blas curó a un niño que se estaba ahogando con un hueso de pescado. cruzando dos velas sobre la garganta del niño mientras rezaba. Para celebrar y conmemorar este evento, los sacerdotes empleando dos velas blancas atadas en forma de cruz y sobre la garganta oraban diciendo: "Por intercesión de San Blas, obispo y mártir, puedan Dios librarte de cada enfermedad de la garganta y de cualquier otra enfermedad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo". Gracias San Blas por tanto bien, prodigado a quienes solicitan tu ayuda e intercesión.

AVISO PARROQUIAL Parroquia Catedral Santa Florentina invita a la comunidad a participar y celebrar a Nuestra Señora de Lourdes Protectora del Hogar del niño de Campana Misa Viernes 11 de febrero a las 19:00 hs. Virgen de Lourdes, consuelo de los afligidos y salud de los enfermos, roga por nosotros. Al cumplirse el 6 de febrero, el 24º aniversario del fallecimiento del Cardenal Eduardo Pironio damos gracias a Dios por su vida y su servicio pidiendo por la pronta beatificación del Siervo de Dios, "profeta de la esperanza".

