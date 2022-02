» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 06/feb/2022 de La Auténtica Defensa. Otro country cuestionado







"Bahías del Paraná no cuenta con la aprobación de Provincia". Los ambientalistas de ASAC rechazan el proyecto privado porque "está dentro del Humedal y del área de amortiguamiento del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos". "Los desarrolladores lo promocionan como paraíso natural, pero es un atentado contra la naturaleza" aseguran desde la organización ambientalista local. Dentro de un área de cerca de 280 ha a la vera del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos y del canal Santa María, dentro del Partido de Campana, un proyecto de country náutico, que sus impulsores denominan Bahías del Paraná está teniendo nuevamente difusión en redes, incentivando a potenciales compradores a adquirir una parcela en el predio. Sin embargo la ASAC, Asamblea Socio Ambiental Campana, asegura que "el proyecto ya fue rechazado en su oportunidad por diversos organismos de Provincia que intervienen en este tipo de emprendimientos". "Es área de Humedales y zona de amortiguamiento del Parque Nacional". En efecto, las autoridades del Parque confirmaron toda esta información a una delegación de la ASAC en la reunión sostenida en instalaciones del mismo Parque Nacional el pasado jueves 3, entre ambas partes. Con la participación del Intendente del Parque, Sebastián Coll y parte de su equipo de colaboradores, la ASAC intercambio valiosa información sobre el tema del country náutico Bahías del Paraná, además de otros aspectos centrales del funcionamiento del área protegida. Intervinieron en el conclave, Luciana Fabris de Educación Ambiental, Natalia Velásquez del área de Combate de Incendios (Brigadistas) y Fernando Durago de Atención al Público, todo parte del equipo de guardaparques de Ciervo de los Pantanos. "El proyecto en forma global recibió el rechazo de Provincia entre otros motivos por ser un área de Humedales "consignaron desde la organización ambientalista en base a lo comunicado por el Parque Nacional. "Por otro lado, los desarrolladores de Bahías del Paraná, además afirman que van a construir un camino para llegar desde la Ruta Panamericana km 60, a la altura de Ruta 4, hasta el interior del predio atravesando el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, lo cual es aún más inviable justamente por intervenir en un área protegida como lo es un Parque Nacional, además zona de humedal". "A nivel municipal se encuentra en vigencia la Ordenanza 6660/17 que declara no urbanizable las áreas del Partido de Campana definidas como Humedales "comentaron desde la ASAC. En otro orden "el estudio de impacto ambiental (EIA) del área que se proyecta urbanizar tiene más de 10 años y fue realizado a nivel Reserva Natural Otamendi. Como ahora es Parque Nacional, con estándares de protección mucho más altos, el mismo ha caducado "abundaron las autoridades del Parque.

Asamblea Socio Ambiental Campana



