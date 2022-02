» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 06/feb/2022 de La Auténtica Defensa. Copa Federación Norte:

Sábado negro para los equipos campanenses







Defensores de La Esperanza cayó como local ante Defensores Unidos de San Pedro, mientras Desamparados fue goleado en Baradero. Hoy, La Josefa juega como local en Las Campanas, mientras Deportivo San Felipe visita a Estrada en Zárate. El sábado no entregó buenas noticias para los equipos campanenses que participan de la Copa Federación Norte 2022: Defensores de La Esperanza y Desamparados sufrieron sendas derrotas en la jornada de ayer. Por la tercera fecha de la Zona D, en cancha de Las Campanas, el Verdinegro cayó 1-0 frente a Defensores Unidos de San Pedro y, así, cedió la cima de la tabla de posiciones del grupo. El último campeón de la Liga Campanense lució mejor que su rival y tuvo buenas asociaciones, pero en la primera parte no logró ser profundo, mientras en el complemento no pudo concretar las situaciones de peligro que generó. Así, el conjunto sampedrino (que por momentos abusó del juego brusco y terminó con un hombre menos por expulsión de Douglas Franco) fue ganando confianza y en el tramo final del encuentro, en un contragolpe, tomó mal parada a la defensa del Defe y, sobre los 40 minutos, provocó el penal que decantaría en la victoria visitante (fue convertido por Ezequiel Chaparro). La formación del conjunto dirigido por Cristian Tejera fue la siguiente: Brian Toledo; Emanuel Soraire, Raúl Colombo, Tulio Barrios, Faustino Oroná; Tomás Solís, Cristian Torres, Fidel Cantero, Pablo Godoy; Tomás Fumeau y Joel Cerrudo. Luego ingresaron Maximiliano Díaz (por P. Godoy), Federico Godoy (por Solis), Emiliano Servin (por Cantero), Jonathan Pavón (por Oroná) y Nicolás Colombano (por Torres). En tanto, en el banco de suplentes quedaron Guillermo Friedrich y Gabriel Rodríguez. Con este resultado, La Esperanza dejó escapar un invicto de 14 partidos y también la cima de las posiciones de la Zona D que quedaron de la siguiente manera: 1) Defensores Unidos, 6 puntos; 2) Defensores de La Esperanza, 4 puntos; 3) Independencia de San Pedro, 3 puntos; 4) Sarmiento de Zárate, 1 punto. La tercera fecha de este grupo se cerrará hoy en San Pedro, donde Independencia recibirá a Sarmiento, próximo rival del Verdinegro. El otro equipo campanense que salió a la cancha ayer fue Desamparados, que cayó 4-0 como visitante frente a Atlético Baradero por la tercera fecha de la Zona C. De esta manera, el equipo del barrio Villanueva sufrió su tercera derrota consecutiva en el certamen y sus chances de avanzar a los Octavos de Final quedaron sumamente complicadas. En cambio, Atlético Baradero (que marcó por intermedio de Manuel Massun -2-, Valentín Escobar y Agustín Riesco, de penal) se escapó en lo más alto de la tabla con 7 unidades. Claro está: hoy puede ser alcanzado por Deportivo San Felipe (4 puntos), que enfrenta como visitante a Estrada de Zárate (3) en un partido que se disputará desde las 17.00 horas en cancha de Central Buenos Aires. En ese escenario, el Aurinegro buscará dar un paso fundamental en su objetivo de clasificar a los Octavos de Final: en caso de ganar se cortará junto a Atlético Baradero y podría asegurar su boleto en la próxima fecha. El otro equipo campanense que jugará este domingo será La Josefa, que recibirá a Central Buenos Aires en un encuentro que se jugará desde las 17.00 horas en cancha de Las Campanas. La Josefa llega a este encuentro luego de golear 4-0 a San Martín de Zárate y sabiendo que, probablemente, pelee mano a mano con Central Buenos Aires por la segunda ubicación de la Zona B que lidera Fundición de Baradero con 6 puntos (hoy visita a San Martín). Hasta el momento, tanto el conjunto de nuestra ciudad como el de Zárate suman 3 unidades cada uno y son escoltas de Fundición.

