TC MOURAS: La categoria está desarrollando durante este fin de semana la segunda carrera de campeonato en el autódromo de La Plata donde desde las 11 hs televisa la TV Publica. TRABAJA: En el taller de la calle Viamonte se trabaja para llegar a la primera carrera de la categoria Alma en el TC 1100 donde Nacho Lopez junto a su padre Marcelo vienen muy bien encaminados para el arranque donde alli se hace el total del auto. CONFIRMAR: Los dirigentes del GT 900 ya confirmaron que la primera del año será el venidero 13 de marzo en el autódromo de Bradsen y hay mucha expectativa dado que van con dos clases GTA y GTB y un parque de máquinas esperan el arranque de la misma. MOTIVADO: Por su parte el zarateño confirmó que esta todo listo en el Fiat 600 para continuar en la Clase GTA y se busca el campeonato dado que viene de un gran año y con el presupuesto armado Ivan Gonzalez se lo ve muy motivado. ENTREVER: Todo se planeó como para arrancar desde la primera del año en la Formula Tres Metropolitana y si bien el auto está en un taller de Campana y falta algunas cosas a resolver Juan Zucconi dejó entrever que no se llegó y el tema del Covid jugó un rol importante al tener que superar el tema junto a su padre y el propio Juan que detuvo todos los trabajos. IDEA: La idea de Zucconi ahora es seguirlos trabajos en el auto y en los presupuestos pensando en la segunda o quizás carrera para poder presentar el auto como ellos desean poner en pista apostando a la tercera fecha con este auto adquirido en su momento. REPLICA: En nota televisiva Carlos Zanini puso de manifiesto de más allá de tener su Cupecita estan trabajando con su hermano en el armado de una réplica del auto de Emilio Satriano y cree la Chevy ante de este fin de año saldrá a las calles donde el pelado tiene un gran respeto por su piloto y por esto quiere terminar su nuevo juguete para matar sus tiempos. Mirá vos! FEDENOR: La Federación dio aviso dias atrás el comienzo del campeonato donde arrancarian en el autódromo de Costanero de la vecina ciudad de Arrecifes el 20 de febrero para todas las categorias que la nuclea. DETERMINACION: La terminal Renault tomó la determinación de bajarse de la alta competencia a nivel mundial donde si bien algo se sabia lo concreto definitivamente por el momento. PROVOCAR: Esto provocó que el equipo oficial del Super TC 2000 dejara de funcionar como tal en la categoria pero ahora continuan como un equipo particular donde ya se sigue trabajando de cara al arranque del campeonato para los Renault. ACUERDO: Dentro de este contexto ya se habló con los pilotos que seguiran en la estructura y tras llegar a un acuerdo los dos confirmados son Leonel Pernia y Matias Milla en la presente temporada. TC PISTAS MOURAS: La categoria llega una vez mas al autódromo platense para encarar otra carrera del campeonato durante este fin de semana donde la TV Publica televisa desde las 11 hs. COLABORAR: No mucho saben que Leonel Pernia está desde este año colaborando en el Club Tristan Suarez donde su hermano Gaston tomó los pasos a seguir para el crecimiento de la identidad y junto a la familia harán un aporte para colaborar y para tal emprendimiento ya convocaron amigos, comercios, empresarios para darle una ayuda amigos del automovilismo el propio Leonel. VOLVER: Luego de cuatro años decidió volver a correr en el TC el abogado Camilo Echeverria que con su Chevy y con su equipo se trabaja en el taller del sur argentino y la intención de darle continuidad a sus ganas de correr donde en su última incursión de correr el gran premio de pilotos del TC contó con la invitación de Sebastian Abella como piloto para aquel emprendimiento. INTENTO: El joven intentó en este receso poder ir aprobar con el Fiat 600 de su papá para saber donde está parado para arrancar este año en la categoria 850 cc junto a su padre y armar un binomio, pero las cuestiones laborales y de tiempo no le dieron para que Santiago Acuña concrete tal trámite. SEGUIRA: Dada tal situación el auto seguirá en pista pero como siempre de la mano de Juan Carlos Muñoz que ya confirmó estará desde la primera con el mismo equipo y se va intentar hacer todo el campeonato. VIDEOS: Los amigos del ex piloto de la Clase Dos de Alma en su momento no entiende que le pasa al piloto que se la pasa subiendo videos de rutas argentinas donde explica los lugares que frecuenta y en las redes llamo la atención tal emprendimiento lo que a decir de los amigos de Leandro Agencia de Turismo no tiene. De no creer! AMOR: Finalmente el amor es mas fuerte y nuestro personaje Mauro Salerno decidió concretar un sueño de su señora y dias atrás se casó por civil con una fiesta muy familiar y con el cariño de la dinastia. Sin duda arrancó bien el muchacho ganó en las picadas y ahora ganó en lo personal. Desde ahora juega para el equipo de los casados. COLECCION: La realidad es que el expiloto de Alma posee sus propios autos de colección y los cuida más que a su mujer y cuando uno puede ver sus autos entiende el porque de tanto estar arriba de ellos aunque a sus amigos les gustaria que fuera parte de las picadas alguna vez. CONDOLENCIAS: Para los familiares de dos pilotos de nuestra ciudad que nos dejaron para siempre, tal el caso de Marcelo Almirón y de Hugo Giuntoli quienes en su momento escribieron sus páginas en el automovilismo de Campana y quienes tuvimos la suerte de conocerlos no podemos dejar de tenerlos en el recuerdo con quienes pasamos momentos muy agradables. PICADAS: El campeonato para las picadas en el picódromo de San Pedro está comenzando el venidero 19 de febrero para todas las clases y aún no están confirmadas compondrán este calendario 2022. LOGRAR: Siguiendo con las picadas ya confirmó que estará en la primera fecha y con la intención de hacer todo el campeonato el piloto local Fernando Moreno que terminó el auto como lo deseaba para lograr ser lo competitivo que necesita. Si Yimmi lo dice!! CHARLAR: Luego de varias charlas los hermanos Emma cerraron con el equipo JRT para atender todos los autos del equipo y desde ahora comienzan una nueva etapa donde ya los autos están en el taller. CAMBIAR: Este año el equipo Emma decidió cambiar de categoria dejan el Rally Federal y están provocando llegar al Rally Mar y Sierra que ya corrieron en esta categoria en su momento con muy buenos resultados. FORMULA TRES METROPOLITANA: La categoria está arrancando su torneo en este fin de semana en el autódromo Roberto Mouras con su habitual parque de autos donde la TV Publica desde las 11 hs televisa la carrera. INCURSIONAR: Sin duda arrancó muy competitivo para Santino Panetta la temporada donde ya está girando trabajando y desarrollando todo el trabajo con todo el equipo del karting de cara a lo que será su incursionar en el mundial de karting a correr en Europa. NUEVOS: Los componentes del Cañon 4x4 cerraron el año incorporando nuevos socios a saber: Lucas Muiño y su padre, el"rusito" Carabin y Agustin Vulich que se sumaron a esta interesada propuesta con Cristian Codega todos con Jeep. CONCRETAR: Entre los hechos sucedidos en el mundo del cañon 4x4 se concretó la venta de su camioneta de Nicolas Lombardi que fue adquirido por Edgardo Stemberg que ya pasó a manos del destacado mecánico. DETUVO: Cuando todo estaba decidido y volvia al karting de repente todo se detuvo y por el momento la categoria Kart Plus tendrá un piloto menos al arranque del campeonato. ESPECTACULO: Los dirigentes del Rally Mar y Sierra confirmaron que el arranque del presente campeonato se realizará el venidero 20 de febrero con la vuelta de Mar del Tuyú y Gral. Madariaga que harán en orden conjunta también la primera del Rally Nacional como tener un buen espectáculo. PRUEBAS: Luego de un intenso trabajo desde lo fisico donde bajó varios kilos Pablo Villaberde ya está ahora en el tema de las pruebas de cara al arranque de la Clase Dos del Turismo Nacional donde ya tiene todo cerrado para el campeonato. FECHA: Se decidió que el 20 de marzo será el fin de semana que arrancará el campeonato de la categoria TC Regional que para esta fecha participarán las clases GTA y GTB en el autódromo de La Plata junto a los chasis. PENSAR: Pensando en este arranque viene trabajando el limeño Yamil Bottani que tiene los trabajos adelantados con la Chevy donde participará en la clase GTB siempre contando el mismo equipo. OPTIMISTAS: El próximo 13 de marzo comenzará el campeonato para la categoria Alma donde en el autódromo (a definir) dará curso al calendario donde los dirigentes se muestran optimistas para el parque de autos en función de quienes van confirmando su presencia. LLEGAR: Victor Gonzalez ya confirmó que este año dará curso a la clase TC 1100 de Alma con el mismo auto con el que el pasado fin de temporada fue de menor a mayor donde están trabajando para llegar con tiempo y alguna prueba para el topo. FRENTE: Luego de las merecidas vacaciones Gaston Fernandez ya trabaja en su taller en dos frentes: por un lado el auto y por otro lado la Casa Rodante que este año ya quieren estar con ella los fines de semana. Volverán las empanadas de Leon? PRESUPUESTOS: Leandro Cracco ya tiene todo listo con su Fiat Uno para continuar en la categoria Turismo Pista donde viene corriendo en la Clase Uno manteniendo la misma estructura donde el representante de Zárate cuentan ya con parte de los presupuestos para encarar la temporada.

NUESTRO E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com ESTA COLUMNA ESTA DEDICADA AL COMPAÑERO Y AMIGO CARLOS MARINO Que nos dejó dias atrás y estará siempre en el recuerdo de quienes compartimos esta pasión del automovilismo. Sin duda se fue el último de los apasionados de este deporte. Vaya nuestras condolencias a su familia.

CARLOS MARINO - QEPD



