El tandilense regresará al circuito profesional en el Argentina Open y se medirá frente a Federico Delbonis. Ayer, entre lágrimas, explicó que los problemas en su rodilla siguen siendo "una pesadilla" y que le resulta "difícil lidiar con tantos dolores".

La noticia de la participación de Juan Martín Del Potro en el Argentina Open despertó mucha ilusión y alegría en el tenis argentino. Y aunque se sabía que su rodilla sigue molestándolo, la esperanza de ver renacer nuevamente al tandilense en el circuito profesional es mucho más fuerte que cualquier dolor. Sin embargo, fue el propio Del Potro quien ayer anunció que su partido del martes frente a Federico Delbonis "posiblemente sea más una despedida que una vuelta".

Lo hizo entre lágrimas, en una conferencia de prensa realizada en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, donde mañana comenzará a disputarse el cuadro principal del Argentina Open. "Vengo hace mucho sintiéndolo, imaginándomelo. Creo que es uno de los mensajes más difíciles que me toca afrontar, transmitir. Como todo el mundo sabe, que espera que vuelva al tenis, posiblemente no lo sea así. Posiblemente sea más una despedida que una vuelta. Vengo haciendo demasiado esfuerzo para salir adelante. La rodilla sigue siendo una pesadilla. Vengo intentando tratamientos y hasta el día de hoy no logro solucionarlo. Nunca imaginaba retirarme del tenis si no era jugando en la cancha. Así que no encontraba mejor torneo que el de Buenos Aires para poder hacerlo", comenzó señalando "La Torre" de Tandil.

"No veo la hora de entrar a esa cancha. Lo que estoy viviendo es para lo que viví toda mi vida. Es al día de hoy que sigo haciendo un esfuerzo tremendo para poder jugar. Amo este deporte, pero creo que es difícil lidiar con tantos dolores y querer hacerlo tan bien como siempre me tocó hacerlo", agregó respecto a su situación, después de haber pasado por cuatro cirugías de rodillas desde la lesión que sufrió en junio de 2019.

Más de dos años y medio después, Delpo regresará al circuito profesional en el ATP 250 que se disputará esta semana en Buenos Aires. Y tras recibir un wild card para participar del torneo, el sorteo determinó que su rival en primera ronda sea Federico Delbonis, quien selló la histórica obtención de la Copa Davis 2016 en la que Juan Martín fue la gran figura argentina. "Ojalá que tenga un lindo día el martes. Me toca jugar con un amigo. Juntos compartimos los días más lindos de nuestra vida tenística. Seguro el martes será un día inolvidable", señaló al respecto, después de tener que interrumpir la respuesta por las emociones que le ganaban la pulseada.

El campeón del US Open 2009 y ganador de dos medallas olímpicas contó también que "hace dos años y medio" que duerme "con dolor" y que le empezaron a pasar "cosas increíbles" para un deportista de elite. "Es lo que me toca. Ya mi lucha pasa por una cuestión de salud, ganar calidad de vida. Tengo que ser honesto, no voy por la vuelta, por los milagros, los rankings. Hoy mi realidad es esta. Salir a decir todo lo que tenía guardado no es fácil, (aunque) ahora mismo me siento aliviado, me siento transparente".

Igualmente, el tandilense, quien reveló que recibió ayuda y asistencia de Emanuel Ginóbili para llegar a los mejores médicos y terapeutas posibles, no cerró la puerta por completo: "Tampoco descarto seguir consultando otros médicos como muchos tenistas. Un día las cosas cambian y todo empieza a ser para mejor", manifestó. "Quiero entrar a la cancha a ganar, a sentir ese fuego interno. No me sale de otra manera. Después que pasen estos días, creo que, con un poco más de calma, veré el rumbo a tomar. Quiero ver si entran en juego otras decisiones que hoy no considero", agregó.



CÓRDOBA, SIN ARGENTINOS

Hoy se definirá el título del Córdoba Open, el ATP 250 que se está disputando en el complejo Mario Alberto Kempes. Y el trofeo no quedará en el país, dado que lo dirimirán el chileno Alejandro Tabilo y el español Albert Ramos, quienes eliminaron a Diego Schwartzman y el local Juan Ignacio Londero, respectivamente. Para Ramos será su segunda final consecutiva en el torneo (el año pasado perdió con Juan Manuel Cerúndolo), mientras el trasandino (144º del ranking mundial) está cerrando una semana de ensueño en la que venció a cinco argentinos (a Renzo Olivo y Thiago Tirante en la clasificación y a Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez y Schwartzman en el cuadro principal).