Efemérides del día de la fecha, 8 de Febrero

PARTIDO HOMENAJE A MARIO ALBERTO KEMPES Hace 27 años, Mario Alberto Kempes era homenajeado con un partido amistoso, entre Rosario Central y Newell´s Old Boys, en el estadio Gigante de Arroyito. En ese entonces, el homenajeado integró el equipo dirigido por Pedro Marchetta e integrado por Roberto Abbondanzieri, Federico Lussenhoff, Diego Ordoñez, Roberto Molina y Darío Scotto. Además, El Matador le dio la victoria al Canalla 1-0. Sin embargo, el encuentro debió ser suspendido por incidentes. A pesar de ello, unos años después, Kempes manifestó: "Ha sido una de las despedidas más lindas que he tenido porque realmente esto estaba que explotaba, como siempre, como un clásico. Y bueno me di el lujo de poder jugar y me di un gran lujo de poder convertir un gol".



FALLECE LUIS ALBERTO SPINETTA Luis Alberto Spinetta nació el 23 de enero del año 1950 en Buenos Aires. Criado con la música, a través de los tangos que entonaba su padre y los discos que sus tíos le regalaban, Spinetta comenzó a cantar, componer sus primeras canciones y aprender a tocar la guitarra a temprana edad: "Me divertía imitando cantantes, copiando sonidos. Por eso la música nació en mí antes que las palabras". En el año 1964, participó en un concurso del programa televisivo Escala Musical, donde cantó "Sabor a nada" de Palito Ortega y "En una forma total" de Javier Solís. Tres años después, fundó Almendra junto a Edelmiro Molinari, Rodolfo García y Emilio del Guercio y, en el año 1969, lanzaron su primer disco "Almendra", al cual le siguieron "Almendra II" (1970) y "El Valle Interior" (1980); en los mismos se destacan las canciones "Muchacha (ojos de papel)", "Plegaria para un niño dormido", "Rutas argentinas", "Toma el tren hacia el sur" y "Espejada". Tras la disolución de Almendra, en el año 1971, El Flaco lanzó su primer disco solista "Spinettalandia y sus amigos" y formó Pescado Rabioso; con esta banda lanzó los álbumes "Desatormentándonos" (1972) y "Pescado 2" (1973). A fines del año 1973, fundó Invisible que dio origen a los álbumes "Invisible" (1974), "Durazno sangrando" (1975) y "El jardín de los presentes" (1976). Más adelante, lideró Spinetta Jade y Spinetta y los Socios del Desierto; con la primera lanzó los discos "Alma de diamante" (1980), "Los niños que escriben en el cielo" (1981), "Bajo Belgrano" (1983) y "Madre en años luz" (1984) mientras que, con la segunda, "Spinetta y los Socios del Desierto" (1997), "Estrelicia MTV Unplugged" (1997) y "Los ojos" (1999). Por otra parte, como solista lanzó "A 18´ del sol" (1977), "Kamikaze" (1982), "Mondo di cromo" (1983), "Silver Sorgo" (2001) y "Para los árboles" (2003), entre otros. Falleció en el año 2012 en Buenos Aires.



SE LANZA "THANK U, NEXT" Un día como hoy en el año 2019, Ariana Grande lanzaba su quinto álbum "Thank U, Next". Producido por Max Martin con Charles Anderson y Tommy Brown e integrado por canciones compuestas por la cantante estadounidense junto a Victoria Monét y Savan Kotecha, el disco fue uno de los más exitosos de la artista: "Lo hice con mis mejores amigos en el transcurso de un período corto de tiempo y me salvó la vida. Fue una especie de capítulo súper desafiante que apestó y luego mis amigos lo hicieron increíble y especial". Entre las canciones se encuentran "7 Rings", "Needy", "Break up with your girlfriend, I´m bored" e "Imagine".