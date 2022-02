Sin burbujas, con protocolo

Tras el anuncio que hizo la Ciudad de Buenos Aires sobre eliminar protocolos en las escuelas porteñas, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, aseguró que en el resto del país también dejarán de existir las "burbujas", ya que eso no sucede en otras áreas de la sociedad. El funcionario nacional sostuvo que el protocolo de "Aula Segura" para el inicio del ciclo lectivo tendrá "las mismas normas que hay en el resto de la sociedad", es decir, que "no habrá burbujas" en las escuelas. "La novedad (de Aula Segura) es que tiene las mismas normas que hay en el resto de la sociedad: hay que vacunarse, hay que lavarse permanentemente las manos, ventilar y usar barbijo", subrayó Perczyk. Y, al respecto, agregó: "Nosotros recomendamos, no hay obligación". "El protocolo que presentó la Ciudad es un protocolo que el viernes trabajaron los ministros de salud. Trabajamos en una propuesta de aula segura que cerraremos hoy en la tarde y que el jueves la aprobaría el Consejo Nacional de Educación y el Consejo Nacional de Salud", indicó Perczyk. "Lo fundamental es la vacunación. En eso estamos trabajando las 24 jurisdicciones", resaltó el ministro de Educación. "Casi el 90% de adolescentes ha iniciado su esquema y más del 75% lo ha terminado. Además, más del 55% lo ha completado de 3 a 11. Y de los docentes el 95% tiene el esquema completo y más del 50% tiene la dosis de refuerzo", detalló el funcionario nacional en declaraciones a la prensa. Según señaló, el objetivo de Aula segura es "proponerle a la sociedad argentina una forma de volver a las escuelas y a las aulas seguras el 21 de febrero en la ciudad y el 2 de marzo en el resto de las jurisdicciones del país".