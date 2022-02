EL DÓLAR BLUE SUBIÓ $1 El dólar blue subió $1 y alcanzó a los $215, sosteniendo la tendencia alcista que asomó en el inicio de la semana. La rueda tuvo un contexto negativo ante la difusión de nuevas medidas de la AFIP parea trabar aún más el acceso a las divisas de empresas exportadores e informes privados que dan cuenta que el nivel de reservas de libre disponibilidad del Banco Central estarían en mínimos históricos. El dólar informal sufrió una baja abrupta de $10 el viernes 28 de enero (de $223 a $213) como reacción al anuncio de principio de acuerdo de la Argentina con el FMI, para la refinanciación de una abultada deuda pero lejos de sostenerse la tendencia sobre el final de la semana pasada se revirtió. El dólar oficial subió $0,03 a $111,49, lo que llevó la versión ahorro o solidario a $183,96. En tanto, el dólar mayorista avanzó 0,13% a $105,82. Las opciones bursátiles tuvieron comportamiento mixto. El contado con liquidación se mantuvo estable en $215.87, mientras que el MEP cayó 1,1% a $207,90. EN RECUPERACIÓN El Bitcoin apuntala su recuperación y cotiza por encima de los US$ 43.000, alcanzando su máximo en más de dos semanas. La criptomoneda de mayor capitalización opera con una suba del 5% y acumula un alza del 30% desde el piso registrado el 24 de enero, cuando alcanzó valores de US$ 32.985. El Bitcoin logra cinco días de rally consecutivos y crecen las expectativas que lo ubican próximamente en los US$45.000. El resto del mercado de las monedas digitales también cotiza con tendencia alcista, lideradas por XRP, Solana y Cardano. Sobresale la suba de Shiba Inu que lleva un ascenso del 40% en los últimos siete días. El ciclo alcista se conformó el viernes pasado, cuando el Bitcoin logró rebasar el área de los US$ 40.000, nivel de precios que había sido un soporte de gran importancia durante toda la fase alcista anterior y ahora se había convertido en una zona de control. Desde el récord máximo de US$ 69.000 alcanzado en noviembre, la popular criptomoneda perdió hasta un 50% de su valor. LADRILLO A LADRILLO La industria de la construcción cerró el año con un crecimiento del 30,8%, tras registrar un aumento interanual en diciembre del 4,6%, según informó el INDEC. El sector alcanzó catorce meses de crecimiento y ya se encuentra en un nivel de un 26,5% superior al periodo de la prepandemia. Muestra así un fuerte recupero, respecto del 2020, año en el que la actividad sufrió un deterioro de casi 20% producto de las consecuencias derivadas del Covid-19. El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), publicado por el INDEC registró en la comparación mensual desestacionalizada un aumentó 2,7% respecto a noviembre, alcanzando tres meses consecutivos de mejora. En 2021, la industria registró un crecimiento de 30,8% respecto de 2020 y también superó en 5,4% a 2019. En diciembre crecieron en términos interanuales las ventas de 8 de los 13 insumos relevados. DESIGNACIÓN El presidente Alberto Fernández designará a Cecilia Nicolini como secretaria de Cambio Climático dentro de la órbita del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a cargo de Juan Cabandie. En tal contexto, la hoy asesora presidencial será responsable de la vacante que dejó Rodrigo Rodríguez Torquinst, quien había renunciado el 15 de enero pasado a efectos de desempeñarse en Presidencia de la Nación, en particular al área de Asuntos Estratégicos que lidera Gustavo Beliz. Un detalle: jamás trascendieron los motivos de la salida del funcionario.