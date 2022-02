Efemérides del día de la fecha, 9 de Febrero

PRIMER RECITAL DE LOS ROLLING STONES EN ARGENTINA

Hace 27 años los Rolling Stones daban su primer recital en el país en El Monumental: "¡Buenas noches! ¡Bienvenidos al ´Voodoo Lounge´!" dijo en español Mick Jagger provocando la euforia de la multitud. En ese entonces, la banda británica se encontraba realizando el Voodoo Lounge Tour y dio inicio a una serie de cinco conciertos en el Estadio Antonio Vespucio Liberti, donde asistieron un total de 300.000 personas; en los mismos, los teloneros fueron Pappo, Las Pelotas y Ratones Paranoicos.

El primer show se abrió con la canción "Not Fade Away" de Buddy Holly luego, a lo largo de dos horas y media, se sucedieron "Tumbling Dice", "(I Can´t Get No) Satisfaction", "Angie", "Sympathy for the Devil", "Love Is Strong", "Start Me Up" y "It´s Only Rock ´N´ Roll (But I Like It)". Más adelante, en el año 1998, los Rolling Stones regresaron al país, en el marco del Bridges to Babylon Tour. Luego, en el año 2006, por el A Bigger Bang Tour y, finalmente, en el año 2016, se presentaron en el Estadio Único de La Plata por el América Latina Olé Tour.

FALLECE JORGE SASSI

Jorge Alberto Sassi nació el 17 de noviembre del año 1947 en Rafaela, Santa Fe. Sassi estudió teatro con Gregorio Nachman y el grupo Teatro Actores Marplatenses en Mar del Plata. Después, continuó formándose con Augusto Fernández y Carlos Gandolfo en Buenos Aires. En el año 1968 debutó en la gran pantalla como extra de la película "Humo de marihuana" de Lucas Demare. Con el correr de los años, actuó en las películas "La Mary" (1974), "Gran Valor en la Facultad de Medicina" (1981), "Rompecorazones" (1992) y "Mar de amores" (1997). "Yo me juego en mis personajes. Siempre me gustó componerlos, ponerles cosas mías. Por eso ellos siempre me ganaron a mí" dijo a Clarín.

Por otro lado, en el año 1979, debutó en la televisión interpretando a Dino en "Novia de vacaciones". Posteriormente trabajó en "Amo y señor" (1984), "El lobo" (1986), "La banda del Golden Rocket" (1991), "Verano del 98" (1998), "Sos mi vida" (2006) y "Dulce Amor" (2012/13). Asimismo, acompañó a Mauricio Borensztein, en los programas "Tato en busca de la vereda del sol" (1990) y "Tato, la leyenda continúa" (1991). En cuanto al teatro, Sassi actuó en las obras "Adriano VII", "El gran show del cabaret Bijou", "Risas en el piso 23", "Sarasasassi" y "Sobre el daño que hace el tabaco".

Falleció en el año 2015 en Buenos Aires.

SE LANZA "STYLE"

Un día como hoy en el año 2015, Taylor Swift lanzaba el sencillo "Style". Perteneciente al álbum "1989" (2014) y compuesto por la cantante estadounidense junto a Max Martin y Ali Payami, la canción es considerada por la artista como una de sus favoritas: "Me encanta cuando el sonido de una canción coincide con el sentimiento que la inspiró".