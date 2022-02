León Gieco recorrió la muestra "De Ushuaia a La Quiaca" en el Museo Malvinas

"De Ushuaia a la Quiaca" exhibe las fotos que Alejandra Palacios tomó en la gira que Gieco y Gustavo Santaolalla diseñaron y realizaron por nuestro país entre 1981 y 1984, uniendo las provincias argentinas a través de la música. "Es un honor que en el Museo Malvinas se exponga el trabajo que se hizo para rescatar la música folclórica del país", sostuvo un León Gieco emocionado mientras recorría la exhibición. "Me acuerdo de todo, todo, todo", agregó, al tiempo que señalaba las fotos del recorrido por el norte del país sin necesidad de mirar la información necesaria para los visitantes. En una vitrina se exponen dos guitarras marca Takamine que León donó para la muestra. Se trata de dos guitarras japonesas fileteadas por el maestro Luis Zorzi, que lo acompañan desde 1978 (fileteadas en 1997, cuando grabó el disco Orozco). Edgardo Esteban, director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, le acercó al músico otra guitarra, una con las franjas de la bandera argentina y la boca con la forma de las islas Malvinas. En el recorrido, Gieco contó que el segundo volumen de De Ushuaia a la Quiaca tiene una de las pocas grabaciones que hay del Cuchi Leguizamón cantando "Maturana". Los soldados en las trincheras de Malvinas cantaban "Sólo le pido a Dios". Sin embargo, Gieco escribió la canción inspirado en otro hecho: "La escribí en el momento del canal de Beagle, por la posibilidad de una guerra con Chile, que menos mal que no pasó nada, porque hubiese sido un desastre. De todos modos, no está solamente dedicada a eso… ´Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente, desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente´… era por Mercedes Sosa, que la habían prohibido y estaba exiliada. Atahualpa Yupanqui también", recordó León. Antes de finalizar su visita, Gieco compartió una recomendación: "A este museo tienen que venir los chicos de todo el país porque es el lugar perfecto para estudiar en muy poco tiempo lo que fue la historia de Malvinas". El Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur puede visitarse de manera libre y gratuita los jueves y viernes de 11 a 17 horas, sábados de 14 a 19 horas y domingos de 14 a 18 horas.