Ampliaron el vademécum de medicamentos gratuitos para diabetes en Buenos Aires

Con el objetivo de mejorar la calidad y la eficacia de los tratamientos médicos, el Ministerio de Salud de la Provincia incorpora a partir de febrero el medicamento antidiabético oral Gliclazida, por primera vez, en el vademécum del Prodiaba. Además, se proyecta introducir durante este año los medicamentos Liraglutida y Empaglifozina, que se indican como tratamientos de la diabetes y enfermedad cardiovascular establecida. "Desde 2013 que no se incorpora un medicamento nuevo en el vademécum y por primera vez se logra sumar Gliclazida. Una medicación de alta calidad que genera una opción más de tratamiento gratuito para beneficiarios del Prodiaba. En una primera etapa vamos a distribuir 400 mil comprimidos en toda la Provincia de Buenos Aires.", destacó el coordinador del Prodiaba, Matias Duca. Duca explicó que la nueva medicación en el sector privado tiene un valor de 4.200 pesos los 60 comprimidos y que, desde ahora, todos los beneficiarios del programa provincial van a poder recibirla de manera gratuita, como una opción de tratamiento farmacológico. La Gliclazida será distribuida en febrero en todas las Regiones Sanitarias para actualizar la cobertura de la medicación antidiabética, mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes y el tratamiento farmacológico para las personas con diabetes tipo 2, que representan el 83% del padrón de personas con cobertura del Prodiaba. La diferencia es que en el caso de la diabetes tipo 1 el cuerpo directamente no es capaz de producir insulina y en el caso de la diabetes tipo 2 el páncreas sí produce insulina, pero no es suficiente o bien funciona con dificultad. La nueva medicación abarca a mayor población ya que puede ser utilizada en personas que hayan sido diagnosticadas con enfermedad cardiovascular y/o renal crónica. También aporta menor incidencia de hipoglucemias severas y no genera aumento de peso ni del riesgo cardiovascular, en comparación con la glibenclamida, otro fármaco para la diabetes que el programa distribuía previamente. La Gliclazida está incluida en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En tanto, durante este año se comienza con las pruebas de preparación y de estándares de calidad para la producción pública de Gliclazida 60 MG de liberación modificada en el Instituto Biológico "Tomás Perón" de La Plata, gracias al importante convenio entre el Ministerio de Salud bonaerense y la Universidad Nacional de La Plata. El Prodiaba cuenta con más de 66 mil beneficiarios y beneficiarias que reciben medicamentos e insumos para el tratamiento y monitoreo de la diabetes. El vademécum incluye diversos tipos de insulinas, antidiabéticos orales en comprimidos, jeringas y agujas para la aplicación de insulina, glucagón, biosensores y tiras reactivas para determinar el nivel de glucosa para personas con diabetes que tengan cobertura de salud pública exclusiva. Los y las bonaerenses que necesiten acceder a los beneficios del PRODIABA pueden acercarse al centro de salud u hospital más cercano en donde recibirán asesoramiento para inscribirse al programa provincial. Además, para consultas sobre el PRODIABA pueden mandar un correo electrónico a programasent.prodiaba@gmail.com o llamar al teléfono 0221-4292982.